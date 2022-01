A ômicrom chegou e é agressiva, mesmo você não estando nem aí com isso

"No Brasil já surgem notícias de excesso de pacientes em hospitais. Está na cara que ela é rapidamente transmissível", escreve Washington Luiz de Araújo edit

Pior do que a nova e imensa leva de contágios pela variante ômicrom é o descaso de muitos com o fato. Sem contar os negacionistas de sempre, que negavam a pandemia e agora negam a vacina, pessoas esclarecidas que sempre se preservaram, agora, me parece, estão um tanto relaxadas.

Talvez por entenderem que a Ômicrom é uma variante leve que só causa os efeitos de uma gripe, muita gente está facilitando, flanando por aí sem máscara e se aglomerando.

Li outro dia: se você não sabe de um amigo que se contaminou, depois das festas de final de ano, é porque não tem amigo. É por aí.

As notícias de colapso em hospitais na Europa e Estados Unidos parece que entram por um ouvido e saem pelo outro. Será que a variante causa surdez e cegueira?

No Brasil já surgem notícias de excesso de pacientes em hospitais. Está na cara que ela é rapidamente transmissível.

Levando ao pé da letra somente a primeira parte da definição da palavra ômicrom, do grego mikrón, “o mais rápido”. A segunda definição, “breve”, entenda como quiser. Mas, se não está nem aí com a sua vida, pense na dos outros, que você arrisca ao não se preservar.

Por isso, todo cuidado é pouco. Vamos olhar para esta tal de ômicrom com o mesmo olhar que destinamos às outras variantes. Estou falando isso para o povo consciente, pois para o negacionismo, depois de mais de 620 mil pessoas mortas só no Brasil, não há vacina.

Parafraseando Luis Fernando Verissimo, este negócio de viver é muito difícil, mas não quero a outra opção. Nem para mim e nem para ninguém.

Obs.: Peço perdão àqueles que se cuidam, sendo conscientes da tragédia. Não generalizo.

