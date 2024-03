A orelha do povo do Recife

Escrevi para a orelha do livro “O Recife em Carne e Osso”, de Rennat Said edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Escrevi para a orelha do livro “O Recife em Carne e Osso”, de Rennat Said:

Existem três coisas que encantam o leitor deste livro: a primeira delas é o amor de Rennat Said pelo Recife, afeto aberto, declarado pela gente do Recife. A segunda, é o reconhecimento do autor pelo legado de Liêdo Maranhão, o pesquisador da gente do povo como nenhum outro houve até hoje. E todos sabemos: quem é agradecido, é bom-caráter.

continua após o anúncio

Neste livro, com um senso de humor admirável, Rennat Said cita esta frase de gênio de Marcos Barraqueiro, do Mercado de São José, registrada em um livro de Liêdo Maranhão:

"Depois que inventaram o Viagra, está aparecendo tétano nas mulheres, porque tem muito prego enferrujado por aí"

continua após o anúncio

As pessoas homenageadas, agora personagens, valem e fazem valer este livro. O leitor escolha o melhor homenageado para a sua leitura: Liêdo Maranhão, Caldácio da Saudade – Daniel, Miró da Muribeca, Cinval Coco Grude, Zizo, Gargamel, Joca de Bacurau, Wilson Rossi, John Lennon do Recife, O Cascavel de Lampião, Jacaré, Isac Vieira, Rodrigues, Seu Cícero, Dan Jackson, Pelé O Flanelinha, Oswaldo Araújo, Joia O Mendigo da Saudade, Marcos do Peixe e Roger de Renor.

Que galeria da gente do Recife! Difícil é dizer qual a melhor homenagem a tantos personagens tornados ilustres por Rennat Said. Mas eu gostei mais de Liêdo Maranhão. Eu sei que esta é uma escolha pessoal, que outros leitores poderão discordar. Mas numa coisa todos vamos concordar: a leitura do livro é boa e agradável.

continua após o anúncio

Lá no começo, eu anunciei três coisas boas nestas páginas de Rennat Said, mas só indiquei duas. Deixei pro fim esta:

- Fala, Rennat Said, que o povo te escuta.

continua após o anúncio

Lançamento de “O Recife em Carne e Osso”: sexta sexta-feira primeiro de março, a partir das 17h , na Rua da Saudade, 1213. Bar Caldacio da Saudade

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.