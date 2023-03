A pequenez do presidente-joalheiro

Apoie o 247

Agir à base de carteiradas para por as mãos em presentes caros é a cara de Jair. Gente baixa, mesquinha. Claro, a se comprovar que se tratou de pagamento de propina, como parece, a coisa se agrava. Falamos aqui do caráter de alguém cuja identificação moral é com ditadores e milicianos, tipos covardes e corruptos por definição.

Covardes costumam ser mesquinhos e fugir na hora do “pega-pra-capar”. Jair é um consumado covarde e um notório fujão. Sua covardia sempre foi evidente, por exemplo quando negava o que havia dito, quando não encarava a imprensa, quando atacava mulheres, quando ridicularizava indefesos.

Indaga-se ainda hoje como foi possível o Brasil eleger um sujeito desse nível. Alguém que na pandemia atacou o isolamento, propagandeou curandeirismo e pregou contra vacinas.

O que é empenhar-se por alguns diamantes para quem responde por centenas de milhares de mortes?

Na condução do país, produziu a inflação mais alta em 27 anos (e o mercado não surtou, mas isso é assunto para outra coluna). Jair, o presidente que se empenhou para embolsar um punhado de diamantes, levou o Brasil de volta ao mapa da fome.

O homem dos colares e dos anéis aumentou desmatamento em terras indígenas em 138%. A proteção ao meio ambiente teve um quarto dos recursos destinados às emendas de relator em 2021. O garimpo ilegal avançou 46% em 2020.

Mais que triplicou registro de armas de fogo durante o governo do presidente-joalheiro, que também desmontou o aparato fiscalizatório de órgãos de Estado: o canal criado para denunciar violência contra mulher passou a receber denúncias de militantes antivacina.

A lista é enorme e conhecida, mas não pode ser obnubilada por um punhado de brilhantes.

Jair fez de tudo para blindar os filhos da Justiça. Flávio comprou casa de R$ 6 milhões com patrimônio R$ 1,74 milhão. Impôs-se sigilo de cinco anos à atuação do vereador Carlos em viagem à Rússia. Eduardo acumula denúncias Comissão de Ética da Câmara dos Deputados.

Dinheiro vivo, rachadinha, cartão corporativo, dinheiro público na campanha, patrocínio de fake news em escala industrial. Tudo agora coroado com ouro e diamantes. Uma ode à pequenez.

