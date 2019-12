A perseguição absurda a Gabrielli

"Jose Sergio Gabrielli de Azevedo é um dos principais quadros da esquerda brasileira e profissional com enorme qualificação técnica. O ex-presidente da Petrobrás, que dignificou a estatal, sofre agora perseguição absurda, com a cassação de sua aposentadoria. Toda solidariedade a este grande companheiro", escreve Gilberto Maringoni edit

A seguir, comentário de Patrícia Valim e a resposta de Gabrielli:

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

Gabrielli é um dos maiores quadros políticos do PT e do país de maneira geral: não à toa tem sido alvo de uma perseguição sem precedentes desde 2014. Abaixo, sua resposta sobre mais esse crime cometido pelo governo bolsonaro contra ele:

“Vou recorrer à Justiça contra esta absurda decisão de perseguição política.

Minha aposentadoria é resultado de 36 anos e dois meses de vínculo com a UFBa e portanto não tem nada a ver com a Petrobras.

Em relação aos fatos relacionados com a empresa não há qualquer indiciamento criminal e as investigações no âmbito do TCU são ainda investigações sem conclusões.

A minha aposentadoria da UFBa é minha ÚNICA fonte de renda e portanto está absurda decisão da CGU é a condenação à morte econômica. Vou lutar até o limite pelos meus direitos”.

Força, companheiro”.