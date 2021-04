A perversidade presidencial não pode contagiar

Contra a pandemia da covid-19 já sabemos: máscara, higienização, distanciamento, vacina. E contra o pandemônio na presidência do país? Não podemos tornar normal que essa perversidade contagie a tudo e a todos.

Em mais uma semana política conturbada, na qual a Folha de S. Paulo voltou a fazer comparações indevidas entre governos petistas e o do ogro, néscio insano, que ocupa o Palácio do Planalto, a ombudsman Flávia Lima se dedicou a falar sobre falhas na logística de distribuição do jornal impresso, a partir da indignação de um leitor que teve o café arruinado pelo atraso na entrega de seu exemplar! Certo que a qualidade de suas colunas deixou a desejar muitas vezes, mas duvido que não tenha sido instada a tratar de temas mais pertinentes. Pareceu mais uma melancólica carta de despedida, já que completa dois anos na função. Aliás, nobre função, não copiada em nenhum outro veículo de peso.

Quisera concordar totalmente com certos colunistas e aceitar que ignorar o néscio seria suficiente para sobrevivermos, comparado ao cão que só ladra. Infelizmente, vemos a promoção da militarização exacerbada, o armamento da população cega a seguir seu mito e a insistência no negacionismo e teorias da conspiração. Não se restringirá ao ridículo quando formos às ruas exigir sua saída e formos recebidos a bala, não das forças públicas, mas nos cidadãos de bens.

O que mais falta para remover este que desgoverna o país? Foi gravado por Jorge Kajuru atentando contra o STF, crime de responsabilidade explícito. Ao receber notícia de que Carmen Lúcia solicita informações de Arthur Lira sobre a não abertura de processos de impeachment, diz que só sai do cargo morto, ou seja, planeja não reconhecer a possibilidade de um pleito a ele desfavorável. Faz sair o diretor da Polícia Federal que confrontou o ministro do meio-ambiente pelo desastre que está causando. Fiquemos apenas com alguns motivos pinçados na última semana.

Em face da covardia da Câmara dos Deputados, onde a mais de centena de pedidos de impeachment não é suficiente para Arthur Lira divergir de seu antecessor e iniciar o processo de cassação do néscio que habita o Planalto, cabe ao Senado Federal restabelecer um pouco da dignidade parlamentar na República. Essa CPI da covid-19, ainda que o néscio tenha trabalhado contra, será um excelente fórum para explicitar as omissões e más intenções na condução da pandemia no Brasil, em especial por parte do desgoverno federal. Se não for usada apenas como palanque eleitoral – o que é inevitável – poderá ser um marco em nossa história, como o foram a denúncia de Pedro Collor e a CPI dos Anões do Orçamento.

Temos de lembrar que o ogro nem sequer é digno de ser representante político em um sistema democrático, quiçá de ocupar a Presidência da República. Isso já o sabiam pelo menos 58 milhões de brasileiros que escolheram Fernando Haddad, anularam ou votaram em branco no pleito de 2018. Crimes após crimes são por ele cometidos, como o de explicitamente tentar coagir outro Poder em seu benefício. Além de não aceitar normas como mau militar, ele está procurando novas formas de detonar a bomba que planejou armar para explodir o quartel e o sistema de abastecimento de água de Guandu. Nisso parece estar no caminho certo.

Outros têm apresentado questões muito importantes sobre a raiz do mal que nos governa. Não há perdão para os arrependidos, cada vez em maior número, mesmo com explicações afetivas, pois votarão em outro da mesma estirpe, tão ou mais deletério quanto. Como se vê e se lê, não repito o nome dele aqui, ainda que este nome seja apenas uma mosca, pois o DNA do ódio e da ignorância política permanecerá. Mas já serve para xingar, pois pior palavra não existe.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.