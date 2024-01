A Polícia Federal, o estadista e o barulho dos desesperados

Apoie o 247

A reação da extrema direita contra as operações conduzidas pela Polícia Federal é truculenta e absurda. Em busca de uma defesa inexistente, Valdemar Costa Neto, Alexandre Ramagem e Carlos Jordy estão fazendo um barulho danado, como se fossem corvos desesperados, questionando as investigações aos criminosos sem qualquer fundamento.

Ramagem, por exemplo, é acusado de ter montado um esquema de arapongagem na Abin, na época do Capitão Capiroto, para investigar ilegalmente adversários. Como consequência, agora, a PF está nos gabinetes, levantando documentos e informações relevantes para que as devidas providências sejam adotadas.

Nesse contexto, é importante lembrar a diferença de posicionamento entre um estadista e o comportamento desses canalhas em relação à corporação policial.

Lula, quando foi conduzido coercitivamente, respeitou as buscas e apreensões, inclusive na casa de familiares, sem manifestações ostensivas e sem atrapalhar as investigações. Provarão que ele era inocente.

Portanto, essa gritaria de corvos é um claro sinal de que a extrema direita está errada e cometeu crimes. Precisam responder pelos erros. A sociedade precisa estar atenta aos gritos dessa raça de marginais que usou o poder maior para perseguir adversários. A Polícia Federal faz muito bem ao realizar o trabalho de forma independente, sem qualquer restrição. Tem o meu apoio e aplausos!

Chico Vigilante

Deputado Distrital

