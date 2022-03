A posse de Merval

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, do Jornalistas pela Democracia

Visibilidade, fama e poder é bom, mas também tem seus revezes. A posse ontem de Merval Pereira na presidência da Academia Brasileira de Letras foi a primeira na história com protesto na calçada em frente a entidade.

A FIST - Frente Internacionalista dos Sem Teto - levou faixas, com Fora Bolsonaro, e fez barulho contra o preço da gasolina. Apesar dos manifestantes serem poucos, o mal estar dos imortais foi muito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Via de regra, suas solenidades são, como a palavra diz, solenes. Mesmo as mais concorridas, são elegantes e bem colocadas. Falo, naturalmente, das posses dos novos imortais em suas cadeiras respectivas.

O já imortal e ja encadeirado há algum tempo Merval inaugurou sua gestão como presidente dando festa a rigor, o que não é usual. Quantos e quantos presidentes da ABL, cujo mandato é de exíguos dois anos, tomaram posse discretamente, no máximo com uma cerimônia entre pares, e com um comunicado à imprensa.

A nova gestão Vênus Platinadas vem exuberante, de acordo com o Terceiro Milênio, que a cada minuto entroniza nova safra de famosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os curiosos, que pesquisarem no Google, não encontrarão registros fotográficos de "posse de presidente da ABL" anterior a esta de Merval. Mas, como diria outro confrade de Pereira, confrade global, Ibrahim Sued, "os cães ladram e a caravana passa".

A caravana de Merval Pereira inaugura um novo velho tempo, com longos e smokings no Rio 40°, ao soar das trombetas, dos gritos de protesto do FIST contra a fome e o preço da gasolina, ao rebumbar dos bombardeios, ao pavor de guerras que matam até com pássaros migratórios patogênicos.

Com a torcida por um frutífero e bem sucedido mandato, pois a Casa de Machado de Assis merece o melhor, e nada, mas nada mesmo, abala o prestígio que lhe é devido pela memória e pelas realizações dos ilustres, notáveis e exemplares membros de sua História, como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Graciliano Ramos, Cecília Meireles, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Erico Verissimo, Mário Quintana e Paulo Leminski, e demais membros que os sucederam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Le roi est vivant!

Posse de Merval Pereira na presidência da ABL pic.twitter.com/5HEbYJS3Qu — Brasil 247 (@brasil247) March 12, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.