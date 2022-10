A resposta a Bibo é nas urnas

Apoie o 247

Por Igor Pereira

O Deputado federal do PL-RS Bibo Nunes publicou discurso em suas redes sociais atacando estudantes da Universidade Federal de Santa Maria e de Pelotas, cidades do interior do RS. Ele estava irritado porque estes estudantes se manifestaram a favor da candidatura do presidente Lula. O atual deputado parecia especialmente incomodado, talvez pelo fato de não ter sido reeleito.

A fala caracteriza os estudantes dessas instituições como ricos que dependem da mesada de pai e mãe, consumidores de drogas que compram diretamente de traficantes armados. Na parte mais grave de sua manifestação, o deputado lembrou o filme Tropa de Elite I, realizado em 2007 e dirigido por José Padilha. Tal como no enredo do filme, Bibo Nunes disse que esses estudantes merecem ser queimados vivos. Como se desejar uma morte tão brutal não fosse grave por si só, a imagem consegue se tornar mais desumana, em se tratando Santa Maria da cidade que ficou traumatizada pelo incêndio da boate Kiss em 27 de janeiro de 2013, que matou 242 pessoas e feriu 636 outras. A maioria das vítimas era universitária.

O vídeo do deputado bolsonarista foi repercutido por diversos portais de comunicação. A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) se pronunciou em entrevista que estuda como responsabilizar o deputado criminalmente. Durante o dia outras lideranças e movimentos sociais devem se pronunciar. Quando você estiver lendo este texto, certamente haverá outras novidades.

Uma pequena reflexão sobre esse episódio. O fato de o deputado ter se referido a um filme que tem 15 anos de idade demonstra que o discurso que ele propaga não tem nada de novo. Apenas foi tomando corpo e volume a ponto de eleger um presidente. O que estava lá no filme Tropa de Elite I nas falas dos policiais do BOPE e no enredo lembrado por Bibo é parte da guerra cultural bolsonarista. Na propaganda deste governo, os universitários são ricos parasitas amigos de bandidos e inimigos do povo.

É evidente que devemos nos revoltar e repudiar, mas para além disso é importante entender a lógica. Essa propaganda tem função e método. Quando você cria um inimigo a ser combatido, isso tem potencial de união e mobilização. As pessoas em geral buscam uma explicação para suas frustrações. Por que não consegui o emprego dos sonhos? Porque não tenho o padrão de consumo que eu mereço? O bolsonarismo identifica um inimigo que personifica o culpado que precisa ser combatido. Ele fala diretamente para milhões de atingidos pelas agruras do neoliberalismo e diz sem rodeios: "meu chapa, sabe quem te ferrou? Foi o PT ladrão e essa corja riquinha das Universidades!". Pronto. É uma explicação. Não importa que não seja real. É convincente.

A base real é o capitalismo. E o capitalismo, sobretudo numa periferia do sistema como o Brasil, não é gentil com ninguém. Não há gentileza num país onde as opções são morrer de fome sem emprego e sem casa ou morrer de tanto trabalhar num emprego precarizado. Vivemos um reality show brutal, uma disputa pela sobrevivência onde não há lugar na mesa para todos.

Bibo Nunes apenas expressou a lógica sem lógica do capitalismo selvagem. Ele mesmo já foi derrotado nas urnas e deve ser responsabilizado por discurso de ódio e apologia violência. E é preciso derrotá-lo mais uma vez derrotando seu candidato à presidência. Essa é a principal resposta que pode ser dada em poucos dias. O respeito a vida e a dignidade humana, a manutenção de valores civilizatórios mínimos, está em jogo.

