A tabelinha Lula e Alckmin trabalhando pelo gol

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, para o 247

Tal como a seleção no jogo de hoje (28/11), o time de Lula para a concepção da PEC da Transição jogou na retranca no primeiro tempo, travando a bola – apesar de alguns terem a incumbência de imprimir velocidade à partida.

O presidente eleito, que estava no banco por conta de uma pequena cirurgia, foi convocado a campo e, de conversa em conversa, vai dando corpo ao projeto que tem urgência para emplacar um gol. Afinal, ao contrário do que se escreve diariamente, não se trata apenas de “cumprir promessas de campanha”. Posto assim, parece que é uma vaidade pessoal, a de não falhar com o eleitorado, quando o que está em jogo é um projeto de nação menos desigual e mais fortalecida, do ponto de vista fiscal e econômico. E os que entendem de economia já disseram que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e ambas caminham juntas para a pequena área. A finalização (fazer com que todos tenham pelo menos uma refeição diária), depende da agilidade da equipe, em aprovar tudo até meados de dezembro, que está aí, a bater na porta.

Na tabelinha, a condução de Geraldo Alckmin preparou o passe para Lula, que chega hoje muito próximo à rede. Juntos comemoraram a vitória do Brasil, ao lado de Janja e demais integrantes da equipe de Transição. Esperemos os desdobramentos dessa disputa e o resultado no placar.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.