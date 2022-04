A tendência é uma eleição plebiscitária em 2 de outubro

"No estado do Rio, divisão no campo democrático e Bolsonaro ainda forte", escreve Daniel Samam edit

Por Daniel Samam

As pesquisas mais frequentes, Quaest, Ipespe e PoderData, junto com a primeira Datafolha de 2022, mostram que Lula atingiu um teto que o garante a liderança, mas ainda distante de liquidar a fatura no 1º turno, que seria o ideal na perspectiva de impor uma derrota contundente e incontestável no fascismo à brasileira. Bolsonaro, por sua vez, vem recompondo parte do eleitorado e a malfadada terceira via que mostrou incapacidade de dialogar com o povo, deu com os burros n'água.

A pesquisa PoderData divulgada na última quarta-feira (30), registrou a menor diferença entre Lula e Bolsonaro. As linhas que flagram as intenções de voto nos dois se aproximam. A boca do jacaré tá fechando. Cenário super polarizado.

No estado do Rio, divisão no campo democrático e Bolsonaro ainda forte

No estado do Rio, é luz amarela acesa tanto na disputa pra governador quanto para presidente. O cenário eleitoral do estado se dá ainda em ambiente de devastação econômica e política promovida pela Lava Jato. Sem contar na divisão do campo democrático que ameaça o desempenho da candidatura de Lula no estado do Rio. Isso é inaceitável. Todos os esforços deveriam estar focados em derrotar o bolsonarismo no seu nascedouro.

A agonia da terceira via e seus efeitos

De um lado, Dória parece ter simulado sua desistência para enganar Eduardo Leite, fazendo-o ficar no PSDB. Do outro, Moro caiu no 'canto da sereia' de Luciano Bivar para ser candidato por um partido maior, no caso, o União Brasil. Acontece que o ex-juiz e ex-ministro esqueceu de combinar com o restante da turma. Com Ciro cada vez mais destemperado e atacando exclusivamente o Lula e o PT, o isolamento é mais que natural.

Nós não temos o direito de duvidar de que Bolsonaro e seu bando estão se preparando para tentar golpear as eleições caso Lula vença a disputa. Os sinais estão por toda parte. Não se trata de devaneios ou teorias conspiratórias. Dado o histórico dos representantes da moribunda terceira via, precisamos fazer a grande política para que estes não costeiem o alambrado do golpe e nem pisquem para Bolsonaro.

Vejam, mais de 70% dos brasileiros e brasileiras já tem voto definido para presidente no primeiro turno. Portanto, a tendência é uma eleição plebiscitária em 2 de outubro: Lula x Bolsonaro.

Os próximos 6 meses tendem a durar séculos. Devemos ter sangue frio e nervos de aço pra fazer a grande política em defesa da democracia brasileira. Esta será a eleição de nossas vidas.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

