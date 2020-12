A transmutação

A abertura desta história vai lhe parecer familiar. Contudo, de fato, ela me aconteceu. Numa manhã recente acordei de sonhos intranquilos, e encontrei-me na cama transformado num animal monstruoso: um jacaré.

Deitado sobre minhas costas duras feito uma couraça, vi, ao levantar um pouco a cabeça, minha barriga lisa, esbranquiçada e gosmenta. A coberta mal se mantinha sobre mim, por estar úmida. Minhas patas, ridiculamente curtas, agitavam-se desesperadamente sob meus olhos.

“O que aconteceu comigo?”, pensei. Não era um sonho. Meu quarto, um verdadeiro quarto humano, mantinha-se em silêncio entre as quatro paredes bem conhecidas.

Meu olhar dirigiu-se, então, à janela. O clima de pandemia deixava-me ainda mais melancólico. “E se eu dormisse mais um pouco e esquecesse todas essas maluquices?”, pensei, mas isso era totalmente impossível, pois estava acostumado a dormir do lado direito. E um jacaré, por mais amestrado que seja, não consegue se colocar nessa posição.

Quanto mais me esforçava em jogar-me para o lado direito, mais voltava a balançar de costas. Tentei umas cem vezes, pelo menos, fechando os olhos para não ter de ver a agitação das patinhas se debatendo. Desisti.

Comecei a me olhar e a pensar. Aliás, o ato de raciocinar era o que mais me chocava. Afinal, como eu, um réptil, podia fazer aquelas ilações? Jacarés não pensam, jacarés atacam, estilhaçam, devoram. Só não faz isso o jacarezinho da camisa Lacoste.

Não, eu não deveria estar em meus aposentos de classe média, deitado numa cama da Tok & Stok, preocupado por ter me tornado uma fera. Tinha que agir tal qual uma besta. E o que se passava em minha mente? Se haveria ovos no café da manhã. Você vai dizer, mas jacarés também comem ovos.

É verdade, mas pochê com torradas?

Só fui mesmo ter certeza do novo estado quando Dorotéa entrou no quarto. É a nossa gata. Logo que a felina passou adiante da cama soltou um miado entre desconfiado e medroso. Percebi que algo, não apenas físico, me ocorrera. Uma saliva mais grossa que vatapá passou a revolver-se por entre meus dentes. Um arrepio, se é que o nome para jacarés é este, tomou conta do meu espinhaço até a cauda. Saltei do leito honrando a raça dos crocodilianos e fui para cima, de unhas e presas, do meu ex-bichinho de estimação.

Nesse instante, a porta do tugúrio se abriu. Minha mãe, vendo-me em pleno ataque, comentou com papai, em tom desanimado:

- Eu te disse pra não dar a vacina. Agora, olha aí: virou bicho.

Papai ia falar algo, mas mamãe o interrompeu dizendo:

- E pode pedir carne pro teu filho no açougue. Quem pariu Wally Gator que embale...

