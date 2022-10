A vigília e o aniversário de Lula

"Dois dos eventos mais importantes dos 580 dias de vigília foram as comemorações do aniversário de Lula", relembra Wilson Ramos Filho edit

Durante 580 dias, a Vigília Lula Livre foi composta por militantes, estudantes, sindicalistas, trabalhadores, camponeses, e políticos de todo o mundo. Na Vigília aconteceram diversas atividades culturais e de formação, como parte de uma agenda de resistência e luta pela liberdade de Lula. Englobando cultura, resistência e solidariedade, a Vigília Lula Livre entrou para a história com sua atuação, devoção e desdobramentos sociais.

Dois dos eventos mais importantes dos 580 dias de vigília foram as comemorações do aniversário de Lula.

Em 2018, a comemoração dos 73 anos do nascimento de Lula foi marcada pela solidariedade dos militantes da Vigília Lula Livre.

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu no agreste pernambucano, na cidade de Caetés, no dia 6 de outubro, mas só seria registrado no dia 27 de outubro, data em que costuma comemorar seu aniversário. Em outubro de 2018, na Vigília Lula Livre, os militantes organizaram uma festa de aniversário com direito a bolo, música ao vivo e homenagens.

O ato também tinha o caráter de denúncia e reivindicação pela liberdade política de Lula, que na época estava há 204 dias encarcerado na superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Em clima de solidariedade, 46 militantes internacionalistas trouxeram seu apoio ao ex-líder sindical. Foram participantes vindos de 13 países e 29 organizações populares da América do sul ao norte, e compareceram aos gritos de “Lula, amigo, América está contigo”.

Já em 2019, a atração da comemoração foi um bolo de 74 metros feito pelos apoiadores de Lula em grande homenagem ao líder

No domingo, dia 27 de outubro de 2019, Lula ganhou um bolo de 74 metros e a visita de centenas de apoiadores, entre eles, militantes, que viajaram de ônibus para participar da vigília Lula Livre em Curitiba. Militantes repartiram o bolo em seu nome em outras partes do país. Artistas, intelectuais e lideranças políticas usaram as redes sociais para homenageá-lo.

