Para quem ainda pensa que estamos caminhando para o fundo do poço, um aviso: Já estamos lá! Bem-vindos ao fundo do poço! Não tem como descer mais. Nenhum país, em nenhum momento da história, teve a consciência de ter atingido o fim da linha.

Em que tempo e lugar, existiu um chefe de Estado tão despreparado quanto o nosso? Bolsonaro serve de inspiração para a composição de um personagem trágicômico de filme de quinta categoria. Esse pessoal que passamos a identificar por gado, fazem do Brasil o purgatório visitado por Vírgílio, na primeira parte da Divina Comédia, de Dante Alighieri.

A CPI é um verdadeiro picadeiro do horror, com ex-ministros caricatos que se parecem com a família Sinclair do livro Os Mentirosos, de E. Lockhart. A família Sinclair é decadente, mas se agarra às tradições. Ninguém se considera criminoso, corrupto, irresponsável ou fracassado. O ex-ministro da saúde e general de divisão, Eduardo Pazuello, teve o mérito de mentir balançando suas imundas três estrelas na cara do povo brasileiro.

A notícia boa é: Quando se chega ao fundo do poço, a tendência é a volta por cima, a escalada para a superfície. Pelo o que parece, a caminhada para o topo já começou. O Instituto Vox Populi trouxe as boas novas confirmando a tendência de vitória de Lula ainda no primeiro turno.

A atmosfera começa a mudar, os ventos sopram esperança, uma tímida e reprimida alegria desponta em uma narrativa aqui, uma resenha ali, uma manifestação de apoio. O anúncio da filiação partidária de Jean Wyllys ao PT é bastante significativo e indica o caminho mais seguro para a volta por cima: “As pesquisas mostram que Lula é o único capaz de tirar Bolsonaro do poder. Agora é hora de formar uma frente democrática, não fragmentá-la”,disse Wyllys.

