Acreditar na fraternidade

O filósofo latino da Roma antiga Sêneca escreveu um famoso ensaio intitulado “De Brevitate Vitae” (Sobre a brevidade da vida) colocando em questão o quanto os humanos despendem seu tempo perseguindo objetivos vãos e efêmeros. Para o pensador, a natureza concede o tempo necessário a cada pessoa para que possa realizar o que é importante para o conjunto da vida humana.

Este pensamento nos conduz ao município de Icapuí, localizado no litoral leste cearense. Até 1985 era distrito de Aracati e apresentava na educação uma das faces mais nefastas e evidentes do descaso a que fora submetido o antigo distrito.

O primeiro governo municipal assumiu em janeiro de 1986, com uma diretriz básica de viabilizar as condições de acesso à escola para todas as crianças. Para tanto, a administração municipal, sob o comando do prefeito José Airton Cirilo, liderou uma ampla mobilização popular, realizando inúmeras reuniões com a população, com o objetivo de acolher sugestões criativas, engajando os cidadãos no projeto educacional estabelecido.

Foram improvisadas salas de aula em salões paroquiais, casas cedidas ou alugadas, até mesmo em sombras de árvores, tendo referência nas experiências de alfabetização ensinadas pelo pedagogo Paulo Freire em países africanos. Além disso, para suprir a demanda de professores, foram selecionados cidadãos indicados pela comunidade que, após um trabalho de capacitação, ocuparam a função de alfabetizadores. Por fim, todas as autoridades municipais, nessa fase do projeto, dedicaram-se ao magistério.

Passados dez anos, em 1996, Icapuí recebeu o prêmio Programa de Gestão Pública e Cidadania, concedido pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, devido ao seu caráter inovador, demonstrando aumento da capacidade de atender as demandas sociais e comunitárias, representando uma mudança substancial, qualitativa e quantitativa, na vida daquela população bem como no aprimoramento das atividades educacionais do município. Em 1985, Icapuí possuía apenas 08 escolas; em 1996 contava com 29 escolas municipais e duas creches. Antes eram apenas 700 matrículas de 1ª. à 4ª. série; em 1996 foram 3.090. No início do projeto não havia transporte escolar do município; em 1996 já eram 05.Neste sábado, 21/08, em seu discurso no encontro com os Movimentos Sociais e Culturais, em Fortaleza – CE, o presidente Lula (PT-SP) fez uma forte afirmação para o tempo em que estamos submetidos, desde quando o fascismo tomou o poder em 2019. Lula afirmou que “é preciso acreditar na fraternidade, na capacidade humana de se indignar com o sofrimento alheio e agir para solucionar os problemas da humanidade”. Convocou a todos os e as cearenses a se engajarem no empenho social e político para devolver o Brasil a um tempo de paz e desenvolvimento socioeconômico, visando a uma ampla distribuição entre todos da riqueza produzida socialmente.

Lula concluiu afirmando que é preciso renovar o jeito de agir politicamente, criando novas formas de pressão social: “o que não se pode é ficar parado vendo tanta gente passando fome no Brasil; é inacreditável que o país tenha chegado a tanta degradação”. Disse ainda que resolveu começar essa caravana pelo Nordeste brasileiro porque quer dialogar com a sociedade, quer ouvir as pessoas e conversar com todos. Seu lema é o diálogo, mesmo se a polarização existe. É uma polarização entre a democracia e o fascismo. É preciso urgentemente retirá-lo das mãos dos fascistas e devolver o Brasil democrático aos brasileiros.

