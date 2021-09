Adeus às motociatas fascistas

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Ontem, em conversa com seus apoiadores no cercadinho do Alvorada, Bolsonaro anunciou o fim das motociatas:

“Dia 25 em Ponta Grosso deve ser a última. O risco é muito grande”.

PUBLICIDADE

Não explicou se é risco de inelegibilidade por fazer campanha antecipada com dinheiro público, ou que é abuso de poder político e econômico, risco de cair da moto, de atentado ou de ser incriminado por provocar aglomerações em plena pandemia, por poluir as cidades e gastar combustível à toa.

Ou de dar brecha a comparações com as motociatas de Mussolini.

PUBLICIDADE

O fato é que essa estratégia de marketing se mostrou ineficaz. Ele faz isso desde maio e seus índices para a reeleição só têm caído.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.