Advogado diz "Fora Bolsonaro" ao vivo na Globo e indica que o fim do Genocida se aproxima (vídeo)

Já está na boca do povo. Nesta terça-feira, ao encerrar sua participação no Bom Dia São Paulo, o jornal local da Globo na capital paulista, o advogado Klayton Roberto de Oliveira mandou um “Fora Bolsonaro” (Veja o vídeo ao final).

A apresentadora, Michelle Barros, não perdeu a linha. E seguiu na apresentação como se a declaração fosse a coisa mais normal do mundo. “Obrigada. Bom trabalho aí para você”, disse ela.

A manifestação do advogado se soma a outras de repúdio a Bolsonaro que nas últimas semanas têm ganhado cada vez mais espaço nas esferas públicas.

Bolsonaro agora é também a expressão da corrupção, característica de sua trajetória na política que muitos fingiam não ver.

Bolsonaro e os filhos enriqueceram na política. Dinheiro honesto não justifica o patrimônio que a família tem, a começar pelas duas casas no condomínio Vivendas da Barra, avaliadas cada uma em 5 milhões de reais.

Quando ele se separou da segunda esposa, Ana Cristina Valle, em 2008, veio à tona que o padrão de vida dele era incompatível com a renda declarada

Ana Cristina declarou que a renda do então deputado chegava a R$ 100 mil ( R$ 200 mil em valores atualizados).

Segundo reportagem de Veja, que teve acesso ao processo de separação litigiosa, Bolsonaro recebia R$ 26,7 mil como deputado e R$ 8,6 mil como militar da reserva.

No processo, Ana Cristina diz que, para totalizar os R$ 100 mil reais, Bolsonaro tinha outras receitas. Mas ela não identifica a origem desses recursos.

Ana Cristina também acusou Bolsonaro de furtar o cofre que ela mantinha em uma agência do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, supostamente com presentes que ganhou do então marido: R$ 600 mil em joias, US$ 30 mil e R$ 200 mil em dinheiro vivo.

A Polícia abriu inquérito, mas ela nunca prestou depoimento, e o caso foi arquivado.

No processo em que discutia a guarda do filho, Renan, o 04, a defesa juntou depoimento de Bolsonaro em que ele acusava Ana Cristina de ter levado o filho para a Noruega e condicionava o retorno ao Brasil à devolução do dinheiro e das joias tirados do cofre.

Ana Cristina, na campanha em 2018, negou essas acusações, mas ela própria tem o patrimônio suspeito e uma lista de parentes que recebiam salário dos gabinetes da família Bolsonaro sem trabalhar.

Enquanto esteve casada com Bolsonaro, comprou 14 imóveis, com valores que, atualizados, somam mais de R$ 5,3 milhões.

Bolsonaro costuma reagir às acusações de corrupção com agressividade e se apresenta aos eleitores com roupas e cenários que correspondem aos de um homem simples.

Nada mais falso, como relatou o ator Alexandre Frota, hoje deputado federal, antigo aliado de Bolsonaro, atualmente rompido com ele.

A imagem de honestidade de Bolsonaro não resiste a uma verificação minimamente séria sobre seu patrimônio e padrão de vida.

São tantos furos que ele deverá cair como os chefes das milícias, denunciado por antigos aliados, como o deputado Luís Miranda.

Ou alguém acha que o Wellington da Silva Braga, o Ecko, foi capturado e morto recentemente em razão de trabalho de investigação da Polícia Civil?

Claro que não. Aquilo foi serviço dado.

Bolsonaro, o cara da casa de vidro, como comparsas do miliciano Adriano da Nóbrega o chamam, também cairá pela ação de quem está próximo.

Ele já está podre.

