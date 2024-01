Repito, dificilmente outro ministro do STF, talvez Gilmar Mendes, teria essa força, não tem a ver com coragem, para decidir algo de tão grande impacto edit

Alexandre de Moraes e o enfrentamemto ao Bolsonarismo

Goste-se ou não, a mim, parece muito claro que sem Alexandre de Moraes, dificilmente essa direita radical estaria sob pressão.

A vitória extremamente apertada de Lula no segundo turno, a composição do Congresso Nacional em ampla maioria de políticos ligados à direita, um país em fragalhos, dá pouca margem de ações mais duras frente à ultradireita.

A inflexão se deu com o 8 de janeiro, o chamado bolsonarismo calculou mal a conjuntura e partiu para o tudo ou nada, talvez pensando que se o governo Lula se estabelecesse teriam mais dificuldades de derrubá-lo, então se precipitaram.

Essa ação tresloucada abriu umq janela de oportunidades de ir para cima do bolsorismo e combater crimes de lesa-pátria, de omissão na pandemia, as ações genocidas, ataques à democracia e ao estado de direito, o incentivo para que sua horda atacassem as instituições, ameaças à imprensa e políticos.

No entanto, sem o Ministro Alexandre de Moraes como titular dessas ações no Supremo Tribunal Federal, dificilmente se teria essa dimensão dos atos e desdobramentos dos processos, as prisões logo depois do dia 08.01, as condenações e essa nova fase de ir atrás dos financiadores e dos que planejaram, conspiraram, inclusive, o coração da tentativa do Golpe, a Família Bolsonaro.

A operação da semana passada tendo como alvo Alexandre Ramagen, que criou uma espécie de ABIN paralela, em sintonia com o gabinete do ódio, liderado por Carlos Bolsonaro.

Hoje, 29.01, a PF faz mais uma da ações ligadas ao 08.01, tendo como alvo justamente Carlos Bolsonaro, o filho predileto do ex-presidente, aquele que tinha a senha das suas redes sociais e seria o "cérebro" do clã.

Repito, dificilmente outro ministro do STF, talvez Gilmar Mendes, teria essa força, não tem a ver com coragem, para decidir algo de tão grande impacto.

A política vai ferver, ontem a noite, talvez de posse de indícios de que haveria essa operação, o clã Bolsonaro fez uma longa live para sacudir a sua horda selvagem, as ordens de ataques ao governo, contra PF, Supremo e todos os aliados da Democracia, inclusive, a mídia alternativa, em minutos o Brasil 247 estava tomado por eles nos chats dos programas, reação imediata.

A semana promete, dia 1.02, volta do congresso e posse de Ricardo Lewandovski no Ministério da Justiça, justamente o comandante da PF.

