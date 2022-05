Amanhã pode ser tarde

Apoie o 247

ICL

Vivemos um desastre, a barbárie é o agora e não estou falando da guerra. No Brasil o número de trabalhadores desempregados aproxima-se da casa de 12 milhões de pessoas, segundo o IBGE, o levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) indica que no total 19,1 milhões de cidadãos passam fome no país. Outros 116,8 milhões estão com algum grau de insegurança alimentar — leve, moderado ou grave, ou seja, não tem acesso pleno a alimentos.

Uma conjunção de fatores leva a esse caos desenfreado que se tornou o cotidiano desses milhões de lares brasileiros, todavia, o definidor de tudo isso tem nome, é a política econômica adotada pelo Governo Bolsonaro e levada a cabo pelo Ministro da Economia Paulo Guedes. Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), considerando as 140 profissões mais representativas do país, que englobam 72% da população no mercado de trabalho, 90% dessas profissões registraram queda em seu poder de compra devido a inflação descontrolada do país que dentre nossos países vizinhos só perde para a Venezuela e Argentina.

Conforme o levantamento, motoristas de ônibus e trabalhadores domésticos foram os mais prejudicados, com perda de 3,9% e de 16% no poder de compra, respectivamente. À medida que o salário não consegue mais acompanhar o aumento da inflação o que resta para a maioria das famílias brasileiras é a incerteza, incerteza de que vai poder pagar o aluguel ao final do mês, comprar comida, pagar a luz e a água, itens essenciais para o mínimo de vida com dignidade. Isso sem nem entrar na seara do preço dos combustíveis que, sem subsídio é diretamente ligado ao da commodity, que é o petróleo. A gasolina e o diesel são derivados de petróleo, se o preço do petróleo sobe, o da gasolina e o do diesel também sobem e o Presidente joga com o povo Brasileiro demitindo Presidentes da Petrobrás como se isso resolvesse o problema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse cenário desastroso em que as pessoas se enfrentam e/ou são obrigadas a se enfrentar, numa competição bem pior do que estávamos habituados é que nos deparamos com a triste realidade de que nem mesmo o sonho nos é permitido. Construir o futuro já é algo muito distante, a realidade bate na cara quando se abre a porta, ou quando se fecha e a panela está vazia em cima do fogão sem gás. Resolver o agora é imprescindível, amanhã pode ser tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE