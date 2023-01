Atualmente emergem por todo o país esses sobrenadantes da barbárie, do ódio e do falso moralismo, acima de tudo e de todos que a isso se rebaixaram edit

Apoie o 247

ICL

Acendeu-se uma luz amarela de pavor com as denúncias da Comissão da Verdade.

Na Alemanha, os criminosos nazistas foram levados às barras do tribunal de Nuremberg. Göring e Ley suicidaram-se. Hess fingiu amnésia e acabou admitindo o embuste. Na ditadura da Argentina, generais como Videla, Massera, Viola e outros foram devidamente presos. Nos EUA, Steve Bannon, assessor de Trump e influenciador da ultra direita internacional já está preso. Tramitam processos criminais contra os invasores do Congresso americano, cuja violência deixou quatro mortos e outros feridos. Trump, que instigou a turba contra as eleições de lá, também é réu.

No Brasil, na Abertura democrática abriu-se negociação para anistiar torturadores e criminosos dos seus porões. Contudo, em 2012 instalou-se a Comissão da Verdade, a qual apavorou velhos canalhas, o relatório apontou que, de 1964 a 1985, houve 191 mortos e 243 “desaparecidos”. Esse medo também transparecia em alguns escravocratas na Abolição de 1888, temiam a revolta dos libertos como a dos malês. No Brasil, a todo momento a vítima ou pobre tem de provar que não é revanchista. Abaixar a cabeça, fechar os olhos cordialmente, fingir, adoecer? A Consciência Negra altiva cabe a todos nós brasileiros, brancos e negros. Sem Justiça, reparação e civilidade o medo e ameaças obstruirão nossos caminhos.

Ainda reverberam os gritos e urras na votação do Impeachment e, em rede nacional, a um torturador de Dilma. Essa apologia descarada ao coronel Ustra e aos seus crimes não conseguiu apavorar a presidenta. Presa na ditadura e agredida por aquele covarde, sem que este lhe conseguisse arrancar nada além dos dentes. Deposta do cargo, Dilma profetizou: “O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática”.

A oposição estivera sem espaço com as sucessivas gestões do PT. Com o impeachment os opositores viram a chance de voltar ao poder sem a inconveniência da esquerda. Panfletaram para engatar no golpe, alcançando Dilma com a falsa “pedalada fiscal”. Ainda que não pegasse nela, e de forma nenhuma, a pecha da presidenta desonesta, difamaram-na por má gestora.

Atualmente emergem por todo o país esses sobrenadantes da barbárie, do ódio e do falso moralismo, acima de tudo e de todos que a isso se rebaixaram. Pedem cargo de senador vitalício a presidente como feito a Pinochet no Chile e, de novo, Anistia, enquanto criminosos são tratados com cortesia e picanha nos canteiros para sequestrar publicamente cidadãos na autoestrada e depredarem seus veículos.

Após o golpe de 2016 a oposição ruiu no Congresso e nos Estados. A tentativa democrática foi recompor com o líder dos tempos das Diretas e dos arrochos salariais da ditadura. Um negociador inconteste das portas de fábrica e, agora, líder mundial. Não se faz uma liderança perene sem causas legítimas. Dilma arrematara no seu último discurso: voltaremos!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.