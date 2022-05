Apoie o 247

ICL

Entre os vários movimentos que surgiram no intuito de analisar de maneira acendrada o texto da lei, com certeza o de maior alcance foi a jurisprudência dos interesses. Seu nascedouro se deu, como alternativa antagônica à jurisprudência dos conceitos. Para a última, entende-se o direito como algo conceitual enquanto que a primeira defende que o direito deve ser compreendido pelo campo sociológico.

Acontece que atualmente, há uma banalização da jurisprudência, sendo criada ao gosto do freguês. Para tanto, basta olhar a enxurrada de livros publicados. Dependendo da linha do autor, facilmente será encontrada jurisprudência da vertente acusatória ou defensiva.

Assim como existem variedades de jurisprudência, em ano eleitoral surge uma pluralidade de pesquisas eleitorais. Olhando na perspectiva democrática a multiplicidade de institutos traz oportunidade ao eleitor em manter-se atualizado no que tange ao desempenho dos candidatos. Infelizmente, nem todas elas merecem credibilidade. Entretanto, alguns procuram desqualificar as pesquisas, quando as mesmas não correspondem ao resultado desejado. Sendo assim, preferem se iludir e iludir o eleitor, afirmando que as pesquisas não merecem credibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acontece que se elas não servem, por qual motivo os candidatos se sentem incomodados com as mesmas? O fato é que desde 1982, que as pesquisas ganharam espaço significativo nas eleições brasileiras e ao que parece, contra o desejo de alguns, continuará guiando as principais candidaturas, principalmente as majoritárias. Nunca é demasiado lembrar, que pesquisa de intenção de voto é antes de tudo, o retrato do momento. Sendo possível o cenário sofrer alteração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE