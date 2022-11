Apesar de você Já Ir, o Nordeste continua aqui

Apoie o 247

Era uma vez uma cidade de encher as vistas.

[...] Tudo misturado: festa e guerra.

De meter medo.

Principalmente isto:

O medo.

Antonio Torres

De mim, nordestina, sem medo de ser feliz.

Para você, onde quer que esteja.

A ordem é retomar nossa caminhada democrática. Vencer o medo. Ocupar as cidades. Festejar nas ruas, nos morros, nos campos, nas favelas, nos lugares onde a vida se faz presente. Avançamos por mares antes navegados, depois “gatunados” por um projeto cravado em ondas onde o saque de nosso patrimônio escancarou a “bandoleiragem” que desfilava pelo Planalto. Esse mar revolto soprou em rumo favorável à expedição do esperançar, se desatando de uma etapa dramática para o exercício da soberania popular que conseguiu garantir o voto na urna para Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é Presidente.

No chão baiano, consolidamos, com o vigor de cada sulco da terra de onde brota nossa vibração, o desafio de desabastecer a fúria fascista que as “aderências” inflamadas de Jair Bolsonaro, das quais você é objeto, vinham tentando esparramar no Território de Resistência chamado Bahia. Esse arroubo autoritário não seria possível sem você participar ativamente do plano de destruição de nosso país que anima o desgoverno de seu presidente, agora ex. É você quem aceita participar desse cortejo bárbaro e assina o Pacto de mediocridade e de recuo civilizatório que seu “líder” executa desde que ocupou o cargo sobre o qual regurgita ódio, violência e desprezo por nossa gente e por nossa trajetória histórica.

Mas apesar de você, de sua aliança espúria com o obscurantismo de seu presidente, agora ex, da “mutretagem” palaciana que você insiste em aplaudir, da interceptação “institucional” do eleitorado, com predileção, do Nordeste, que teve sua locomoção obstruída e retardada para não acessar o local de votação, apesar da pedagogia da trapaça utilizada para encurralar as crenças e a ingenuidade de certos grupos sociais, sua versão satanizada de mito não conseguiu capturar a liberdade política da “nordestinada” que marcou o percentual de 69,34% dos votos válidos que garantiram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar de você não recriminar o uso da máquina do governo, do dinheiro público destinado a igualar social e economicamente nosso povo, da prática criminosa de assédio eleitoral, de seu silêncio conluiado com a falta de compostura, com a ausência de pruridos éticos de seu presidente, agora ex, no trato com o cargo que exerce, da visível incoerência do sujeito descerebrado que ostenta a faixa presidencial que você teima em perpetuar, Lula é Presidente.

Apesar de você não chorar as lágrimas que choram os órfãos e órfãs do descaso do desgoverno que você queria reeleger, do trato com o vírus que se expandiu no deserto de providências que não adotou em defesa da vida, apesar da violência que vitimou inocentes, das armas que disparam contra corpos indesejáveis para sua visão de mundo branca, racista, homofóbica, lgbtqi+, que aterroriza quem não pactua com seu “capachismo” ideológico, Lula é Presidente.

Apesar de você ter ciência dos riscos para a paz social da turbulência provocada, sob a tutela da Polícia Rodoviária Federal e o compadrio silencioso da Procuradoria Geral da República, pela ação de “supostos caminhoneiros” e de grupos “contrariados” com o resultado legítimo das eleições, Lula é Presidente.

Apesar dos blefes midiatizados de seu presidente, agora ex e da matilha que ladra em seu cercado, para subtrair a caminhada libertadora da “bagunça” política implantada pela gestão enxovalhada que você aplaude, Lula é Presidente.

Apesar de sua perversidade, seu preconceito, sua aporofobia, suas ofensas patológicas por puro prazer doentio de ferir o Nordeste, do propósito lastimoso de golpear nossa dignidade como pessoa, como gente, como povo brasileiro igualzinho a você, que se enxerga como raça superior, Lula é Presidente

Apesar de você fazer parte da caterva bolsonarista que sugere querer ressuscitar, na rejeição injustificada ao Nordeste, o mesmo ideal nazista que conduziu as massas alemãs a olharem o vizinho judeu como um inimigo que exigia ser denunciado e “trucidado” nos campos de concentração que envergonham a memória da humanidade, Lula é Presidente.

Apesar de sua maldade hepática, de sua aliança com o que sobrou de seu “mito”, presidente agora ex, na intenção frustrada de roubar do Nordeste sua ancestralidade, suas tradições, sua cultura e sua história, matérias-primas que o povo nordestino utiliza na construção da estratégia que desmoronou o governo da dor, do medo e da morte ao qual você se alinha, Lula é Presidente.

Apesar de você, de sua razão surrupiada pelas mentiras sobre Luiz Inácio Lula da Silva, símbolo da essência nordestina que não se dobra diante da infectada regra de exclusão social que seu presidente, agora ex, determinou e você validou, Lula é Presidente.

Apesar de sua abstinência moral se negar a reconhecer que somos força e esperança, que permanece altiva nossa honradez nordestina, construída na linhagem do solo que racha sob o sol tão ardente quanto o fogo que alimenta nosso orgulho da terra que tocamos, cuidadosamente, amorosamente, com uma devoção que você desconhece, arrastada pelas correntes de crença mediana na sua superioridade regional, Lula é Presidente.

Apesar de você, de seu discurso entrelaçado com o espalhafato conveniente da mídia que rasteja na sua hegemonia, sem liberdade para traduzir os fatos na sua dimensão real, amplificando e espetacularizando notícias que interessam aos donos das máquinas, mesmo de ínfima validade tarifária, mas aptas a repercutirem e a causarem estragos, por vezes de modo irreversível, nas histórias de vida das vítimas desses enredos de holofotes que você se deleita em expandir, Lula é Presidente.

Apesar de você, somos a resistência que você inveja, o som da natureza que sua surdez ideológica não escuta, o “algoritmo” do amor e da abastança que sua avareza espiritual não consegue alcançar. Apesar de você, hoje é outro dia. Apesar de você, Lula é nosso Presidente.

E se Já Ir se vai, Lula estará aqui e apesar do que você fez contra a democracia, manda um recado de Paulo Freire para você:

"Escolhi a sombra desta árvore, para repousar do muito que farei. [...] enquanto te espero, trabalharei os campos, conversarei com os homens."

*Marília Lomanto Veloso é advogada da Bahia, Mestra e Doutora em Direito Penal, Professora aposentada da UEFS, Promotora de Justiça da Bahia aposentada, Presidente do Juspopuli Escritório de Direitos Humanos, membro da AATR, da RENAP e da ABJD

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

