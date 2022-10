Apocalipse indiano

Apoie o 247

Num certo momento de Invisible Demons, o diretor Rahul Jain ajusta o foco de sua câmera para captar as partículas de poluição que circulam no ar de Delhi, a capital da Índia. Vemos, então, os "demônios invisíveis" que fazem do ar poluído a terceira maior causa de mortes naquele país. Delhi vivia em 2020 uma crise climática sem precedentes. A temperatura atingia os 50 graus em junho, antes que as monções inundassem bairros inteiros, acarretando epidemias.

O filme de Rahul Jain, um dos mais importantes documentaristas indianos (Machines), traça amplo panorama de uma cidade caótica e superpopulada, epítome de um país que abraçou a ideia de desenvolvimento sem atentar para o bem-estar do povo. São imagens apocalípticas de engarrafamentos gigantescos, ruas abarrotadas de gente, expressões de cansaço em meio às ondas de calor. Falta água, e as pessoas se aglomeram em torno dos carros-pipa. Nos aterros sanitários, o lixo é disputado por gente e por bichos.

As queimadas e até as diversões com fogo amplificam a canícula do verão. O rio Yuma, outrora fonte de vida para Delhi, nos últimos 30 anos se tornou um pequeno mar de lama e espuma branca provocada por produtos químicos. Com isso, até a vida espiritual da cidade foi modificada: as pessoas já não fazem mais seus rituais no rio. A poluição e o calor, naturalmente, afetam sobretudo os mais pobres, que vivem a maior parte do tempo nas ruas.

Sejam seres humanos, sejam bois ou peixes espremidos em espaços limitados, Jain transmite a sensação de sufocamento e exaustão. Seu filme é tanto sensorial quanto documental. É também um depoimento autoral sobre a própria produção de informações a respeito da crise. O filme acompanha uma telerrepórter especializada em condições climáticas no seu trabalho cotidiano de transformar a realidade brutal em produto de televisão.

Mesmo o diretor se coloca em primeira pessoa como alguém privilegiado por não compartilhar as circunstâncias de seus personagens. Na última cena, ele simplesmente se recolhe ao seu apartamento com ar condicionado, item inacessível para a imensa maioria dos habitantes de Delhi.

>> Invisible Demons está na plataforma Mubi.

