Apostar no pobre, melhor negócio!

O NEGÓCIO É DAR

DINHEIRO PARA POBRE

NO BOLSO DO POBRE,

DINHEIRO ESTATAL

GERA DESENVOLVIMENTO.

NO DO RICO, PRODUZ

SUBDESENVOLVIMENTO

Olhaí a capacidade empreendedora do povo brasileiro, minha gente!

O Congresso botou grana emergencial para o pobre consumir, olha o que dá!

É só botar poder de compra no bolso dele, que ele se vira!

O Estado é capital.

Se Guedes tivesse colocado R$ 1,2 trilhão no bolso do povo, em vez de jogar na caixa dos banqueiros, nao teria desemprego.

Luana taí, mesmo, para provar.

O dinheiro do pobre faz o nobre.

Mas, no bolso do nobre, não há circulação do dinheiro, que gera arrecadacao.

Ele esconde nos paraísos fiscais para sonegar.

O nobre só produz especulação, gente!

Guedes está demonstrando sua incompetência para gerenciar o capitalismo.

Dá dinheiro prus amigos.

Só sabe fazer isso.

A grana tá no bolso de Luana, porque quem passou a fazer política econômica foi o Congresso, não o governo Bolsonaro.

A súbita popularidade que adquiriu no seu giro pelo Nordeste, semana passada, se deve aos congressistas.

Se dependesse de Guedes, teria sido vaiado.

