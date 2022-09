As bancadas são uma oxigenação da política atual

A batalha pelo voto se mostra com as cores vivas da democracia, dos direitos e do respeito edit

No último fim de semana antes das eleições de 2 de outubro, domingo, dia 25, a avenida Paulista se tornou o palco democrático dos partidos que concorrem no pleito. De uma ponta a outra da via, milhares de pessoas palmilhavam o asfalto e as calçadas. Em cada quadra havia músicos se apresentando, palhaços, estátuas vivas, barracas distribuindo material de campanha, e políticos. Até um grupo de ucranianos residentes no Brasil, aproveitou para denunciar a guerra na Ucrânia.

O domingo ameno proporcionou um dia perfeito para o corpo a corpo político, excetuando a atuação negativa da Polícia Militar com o candidato do Psol, Guilherme Boulos, não houve nada mais grave, e todos puderam divulgar suas campanhas.

Uma realidade que tem adquirido relevância, é o surgimento de novas propostas como as bancadas coletivas que já são um dado adquirido no cenário político da atualidade. Não se trata de um fenômeno, mas de um movimento que cada vez mais terá evidência. Este ano, em São Paulo, várias estão concorrendo. Em todo o Brasil são 128 cocandidaturas de indígenas, quilombolas e camponeses.

Embora não sejam reconhecidas pela justiça eleitoral, uma candidatura coletiva permite ampliar e diversificar o panorama político, demonstrando que é viável participar neste cenário.

A Bancada da Terra\Povos do Campo pretende reunir nomes em todo o Brasil para representar comunidades, biomas, tradições e culturas sem espaço na política, e defendem mais diversidade no congresso.

Já nas eleições de 2018 a movimentação destes grupos começou a conquistar espaço. Hoje, as bancadas tornaram-se um fator concreto, como a Bancada Feminista ligada ao Psol. Trata-se de uma candidatura coletiva e negra para deputada estadual e reúne 5 mulheres – Paula Nunes, Carolina Iara, Mariana Souza, Simone Nascimento e Sirlene Maciel. As cocandidatas defende pautas como a luta por um feminismo popular, antirracista e ecossocialista.

Outro projeto mais eclético e amplo, é a bancada Cultura viva e Cidadania, que agrega 15 elementos, entre eles o jornalista Moisés da Rocha, apresentador do programa “O Samba pede passagem”. Quem comanda a iniciativa é o artivista, produtor, palhaço e secretário municipal de Cultura do PT capital, Alessandro Azevedo. Para Azevedo, tais propostas ajudam a democratizar mais a realidade política, “O interessante de uma candidatura coletiva é que a gente levanta várias pautas, com cada cocandidato defendendo um ponto, e que tem legitimidade de luta. Nossa bancada tem pessoas que atuam na cultura, na saúde, no ambiente, em várias áreas, cada um cuida de perto dessa pauta, e quem ganha com isso é a sociedade”.

A representatividade de tais propostas revela um formato extremamente democrático, capaz de alargar os horizontes, demandas e exigências, como se estivesse sendo gestada uma nova forma de fazer política, o que só traz benefícios. Segundo afirma Alessandro, “As candidaturas coletivas representam u algo diferente da atual forma de representatividade política. As pessoas entendem que é um formato mais democrático, não centrado numa figura, representa mais pautas para a construção de uma cidadania, é uma oxigenação da política”, afirma o participante da Bancada Cultura Viva e cidadania.

Enquanto o home do churrasquinho sorri com as vendas, pela avenida Paulista transitam todas as cores, gêneros, ritmos e credos, defendendo seus partidos, entoando slogans ou conversando com um anônimo. A batalha pelo voto aqui se mostra com as cores vivas da democracia, dos direitos e do respeito.

