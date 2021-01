As empresas de telecomunicações e a democracia

"Se em 2020 temos um leve desconforto no monopólio da narrativa pela presença das vozes dissonantes da internet, não subestime a potência de entrar na casa de cada brasileiro no horário nobre, entregando a informação a sua feição, todos os dias em doses extremamente ajustadas" edit

As relações institucionais entre poderes e todos os setores da administração pública estão previstas e regulamentadas por leis e resoluções, e quando entram em conflito o próprio estado tem sua capacidade de mediar e arbitrá-los conforme as “regras do jogo”, porém, existe uma força imponderável, transitória, moldada ao tempo em que se vive conforme as pressões lhe são aplicadas, essa força é a “opinião pública”.

Opinião pública pode ser exemplificada de maneira simples como a opinião média da maioria da sociedade que compõe a amostra, e por sempre buscar a pasteurização, simplificação da média, ela tende a ser medíocre e rasa. O tempo nos mostra que problemas complexos não possuem soluções simples, e desta forma sempre estaremos no conflito paradoxal entre a opinião pública, simples e rasa, e o tratamento dos problemas desafiadores e complexos da sociedade.

Se tem uma coisa que não está sob controle dos poderes institucionais é a opinião pública, e naturalmente a opinião pública deveria se formar baseada na relação das pessoas com as políticas públicas desenhadas pelos poderes institucionais, certo? Errado! Longe disso, é importante lembrar que a opinião pública é resultado das pressões aplicadas a ela, e não há ferramenta mais eficiente de pressionar a opinião pública do que um veículo de comunicação, que defenda uma linha narrativa bem construída, todos os dias, o dia todo, se apresentando como isento e prestador de serviço público. Observe a perversidade dessa relação quando um agente privado, com interesses distintos, se apresenta como um “prestador de serviço público”.

Não há como negar, ser um moldador da opinião pública é muito sedutor e poderoso para aqueles que querem se relacionar com o poder institucional, aliás, é como se os poderes institucionais fossem tutelados a todo momento pelas empresas de comunicação. Não bastasse a relação de dependência direta, quando observamos que os grupos de comunicação têm como seu maior cliente o poder institucional, os governos, chegamos a três conclusões, essa é uma relação de promiscuidade, a segunda é que há conflitos de interesses, e a terceira é que essa é uma relação de disputa de forças e espaços, chantagens, e sobretudo, é uma disputa eterna.

Se em 2020 temos um leve desconforto no monopólio da narrativa pela presença das vozes dissonantes da internet, não subestime a potência de entrar na casa de cada brasileiro no horário nobre, entregando a informação a sua feição, todos os dias em doses extremamente ajustadas. Lembre-se que a internet ainda é luxo de uma camada específica da população nas regiões metropolitanas, e a TV e Rádio ainda são os veículos mais capilarizados e consumidos no Brasil. Quem ignorar que a internet vive uma crise de confiança, com uma infinidade de conteúdo falso e sem embasamento científico estará negligenciando essa relação, e mais, saiba que existe uma faixa etária que não aprendeu e não aprenderá a consumir informação de outra forma, senão a entregue pelo âncora do jornal das 9h.

Esse é o retrato da relação da imprensa com o poder público, e venho reforçar que não há solução simples para problemas complexos, e se tem um problema complexo é essa relação construída por questões econômicas diretas, econômicas mercadológicas, ideológicas, e de sucessão e perpetuação de poder. Vigiar, e mostrar a informação oculta, subliminar e ate mesmo as inconfessáveis tem que se tornar um exercício permanente dos veículos alternativos, de maneira organizada para que se ganhe escala nessa entrega, e trabalhar desde já pela criação de fóruns de vigilância, organizações multisetoriais em formato de consórcios, sempre amparados pela ética, ciência e finalidade social.

