As peculiaridades entre Paulo Guedes e Bolsonaro

A diferença entre Paulo Guedes e Bolsonaro é a quantidade de enxofre.

O discurso do “ruim” e o “menos pior”! Do defensor da ditadura, da tortura, ao liberal entreguista, colonialista, “serviçal dos Estados Unidos”.

Se de um lado a percepção da força, do autoritarismo, representa o fascismo conservador travestido do populismo “popularesco” de Bolsonaro. O outro é a representação da faceta neoliberal. Se o joio e o trigo, não existem, a esperança é uma pluma em meio a uma tempestade.

É uma mera combinação de enxofre envelhecido que suja a república e sintetiza a combinação do projeto de destruição das instituições e o resultado final: um país fragilizado na economia a mercê do mercado internacional aliado ao discurso da xenofobia como fomento da política econômica da segregação de direitos e dignidade.

Bolsonaro e Guedes definem o complexo de ‘vira-lata’ de forma literal. Nas entrelinhas, o discurso democrático contra os mais pobres, em defesa do capitalismo, donos do agronegócio, das elites mundiais.

Se as reformas estruturais visam a empobrecer o povo marginalizado, sem direitos, sem dignidade, sem justiça, reforça a ‘míopia social’, cujo objetivo: escancarar as desigualdades sociais, tirar do povo qualquer chance de prosperidade.

Tirar a chance de sonhar. Paulo Guedes tira do estado o que lhe é de obrigação, o direito ao bem estar social: privatiza sonhos, a esperança e legítima o poder das oligarquias políticas e econômicas.

Bancos, banqueiros, o Brasil, um mero balcão de negócios de ‘sanguessugas’. Uma casa de ‘ninguém e todos ao mesmo tempo’, de ‘especuladores da desgraça’.

Se Guedes destrói o povo com suas reformas. Bolsonaro reforça a guerra civil sustentada pelo próprio mercado. Armados, organizados, aparelhados pela força armamentista e o viés do terror.

Militares resgatam o AI-5, o DOPS, cantarolado por filhos do presidente da república e seu ‘clã do genocídio’, em forma de exercício ao estilo do nazismo, aliado ao populismo de Bolsonaro.

O golpe está armado!

Guedes e Bolsonaro fazem parte de uma trincheira. Ambos fazem parte de uma mesma conjuntura política de destruição. Se as elites sustentam o desgoverno, o sangue da pandemia é vendido no mercado internacional como mecanismo do fascismo com o viés mercadológico, enriquecimento de uma elite carnificina e oportunista...

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.