O Banco Central, de novo!

São pautas assim que mantêm o presidente: ele cumpre o que prometeu para a elite escravista e para o neoliberalismo, cada vez mais arredio à democracia.

Veja o que ele já entregou para o agronegócio!

Um BC autônomo é um BC longe do controle democrático. Se quem ganhar as próximas eleições não tiver como recuperar essa perda, por mais que se esforce terá pouca possibilidade de mudar, de fato, a política econômica.

A vitória acachapante, tanto no senado como na câmara é a grande prova que o presidente oferece aos seus mantenedores, deixando claro que ele entende do jogo e sabe como manipular as peças.

Afinal, ele é o grande herói do baixo clero, ele superou, em muito, o fenômeno Severino que comandou a câmara baixa contra todas as expectativas, em 2005.

É verdade que o Biu não se aguentou muito tempo, mas, foi um fenômeno, e esse seu sucessor, em termos fenomenais, foi muito mais longe e promete continuar.

Claro, tivemos o evento do Jefferson, o deputado que quase implodiu o PT, mas, agora, parece se contentar com a movimentação pelo centro e, claro, com a incursão no mundo da música gospel.

Tudo isso pela a empáfia da esquerda que pensa que basta julgar-se intelectualmente superior para vencer as ratazanas da política.

E, triste, pela cumplicidade de um partido que, traindo o seu fundador, se tornou quinta coluna da esquerda, agora liderado por especialista em bravatas e promessas vazias, mas, que na hora H foge para Paris. Outra hora H…

Enquanto isso, a pandemia avança! O Brasil vai se tornando uma prisão, pois os portos do mundo estão se fechando para o país, e o oriundo do Brasil vai se tornando o disseminador da peste.

Peste que, por sua vez, ganha contornos de terror no Norte do país e, daí, ameaça o mundo com uma mutação pode resistir à vacina.

Como disseram alguns dos profetas: Até quando Senhor?

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.