Ato simbólico

O dia 8 de janeiro de 2023 podia ser mais um domingo tedioso. Só que se iniciava, pelo Telegram, o planejamento de um golpe de Estado. Mas, como em toda ação desse gênero, era preciso haver um ponto alto, um clímax a ser registrado e compartilhado. Aquele gesto que representaria a movimentação terrorista como um todo.

- Churras Um, o pessoal já entrou no Supremo?

- Positivo.

- Como foi com a polícia?

- Sopa no mel, Patriota. Estou aqui até com as selfies que tiraram com o coronel da PM.

- Beleza pura.

- O almirante também deu o maior apoio. Ajudou os velhinhos a atravessarem o espelho d’água no Planalto. E mandou reforço aqui pro STF.

- Agora é concentrar a quebradeira no lado oposto ao que o Chapelão estiver. Pra não ter perigo de anularem o cara.

- Tô ligado, não vai dar chabu.

- Desenvolve um pouco os danos aí...

- Arrancaram a porta do gabinete do Xandão, urinaram no diploma de advogado do Barroso, picharam “perdeu, mané” na estátua de uma mulher cega na frente do Supremo...

- Beleza pura, Churras Um! Fala pro pessoal não baixar a bola que, no fim do dia, vai ter porco no rolete nos acampamentos.

- Aí, sim!

- Maravilha!

O tom mudou quando afinal chegou o momento culminante do atentado aos Três Poderes.

- Churras Um!

- Opa!

- Chapelão entrou na sala.

- Bom, então agora é atenção máxima, Patriota.

- Positivo.

- Câmera do celular ligada?

- Afirmativo.

- Policiais protegendo o recinto?

- Afirmativo. São seis da Força de Segurança no apoio.

- Quatro, três, dois, um. Iniciando procedimento!

- Confirmado. Celular ligado, apoio militar em curso. Chapelão dando início ao procedimento.

- Vamos lá! Vai me dando os detalhes...

- Chapelão se ajoelhou sobre a mesa.

- Abre o plano.

- Plano geral. Chapelão se apertando...

- Manda gemer.

- Positivo. Chapelão gemendo.

- Pede pra fazer umas caretas, gemer mais alto.

- Copiei. Saindo o primeiro rolo de fezes.

- Consistência?

- Duro e espiralado. Gemendo mais alto.

- Estou ouvindo som de quebradeira vazando no áudio.

- Bloqueado som no entorno. Saindo segundo tolete. Consistência pastosa.

- Beleza pura. Solicita ao Chapelão só pra dar um grito, um

u-hu, e erguer o chapéu. Vamos finalizar o vídeo na sequência.

- Feito. Mandou o u-hu.

- Desligar câmera do celular. Dispensar os militares do GSI.

- Copiei!

- Compartilhar vídeo nos grupos dos quartéis.

- Compartilhando agora.

- Defecado!

-Defecado!

- Brasil acima de tudo...

- ...Deus acima de todos!

- U-huuuu!

- Tamo junto!

O funesto 8 de janeiro tinha acabado. Inclusive com preciosos patrimônios do país. Só não terminou em porco no rolete. Para desalento dos amotinados, porco foi apenas o serviço deles no Distrito Federal.

