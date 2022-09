Atuação de Gala

Apoie o 247

ICL

O centroavante Pedro, do Flamengo, mostrou na partida de ontem por que deve ir para a Copa do Mundo. Na Argentina, o Flamengo amassou o Vélez Sarsfield por 4 a 0 em partida válida pelas semifinais da Libertadores. Três gols de Pedro.

Ele abriu o placar no primeiro tempo após cruzamento magistral do zagueiro Léo Pereira. Com faro de gol, só encostou na bola para colocar no canto e tirar do goleiro argentino.

No terceiro gol do rubro-negro, já no segundo tempo, aproveitou uma bonita enfiada de Gabriel Barbosa e, craque como é, bateu de cavadinha para colocar para dentro. E depois, aproveitou rebote de um passe do meia chileno Vidal e bateu cruzado, no canto. O goleiro do Vélez até foi bem e tocou na bola, mas Pedro atingiu a meta adversária e enterrou, de vez, as chances do clube argentino de se classificar para a final da principal competição sul-americana.

O centroavante ainda iniciou a jogada, magistralmente executada, do segundo gol do Flamengo. Passou para Everton Ribeiro, que deixou com Arrascaeta, que mandou para Gabriel, que tocou pro meio da área adversária, onde Everton, chegando, deu um toquinho no canto para tirar o goleiro.

Antes disso, fez uma bonita jogada que levou a uma clara oportunidade de gol. O lateral Filipe Luís, bateu fraco e desperdiçou.

Sem dúvidas, Pedro precisa ir para a Copa.

O grande erro dos últimos técnicos flamenguistas foi tê-lo deixado esquentando o banco para GabiGol — que não faz mais jus ao apelido.

Gabriel — que chegou a ser convocado por Tite e jogou a Copa América — tornou-se GabiPerdeGol. Mais uma partida em que o ídolo flamenguista perdeu chances claríssimas de marcar. Sozinho contra o arqueiro adversário, chutou em cima do goleiro. Depois, com gol livre, bateu para fora.

Os dados mostram que ele marca muito, mas não mostram o quanto ele perde. Em um time que tem em seu meio-campo Arrascaeta e Everton Ribeiro, as chances sempre surgem. Desse jeito é fácil ser artilheiro. A diferença é que, quando tem chance, Pedro faz, mas Gabriel talvez faça: fecha os olhos, chuta e seja o que Deus quiser…





Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.