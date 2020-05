Auxílio emergencial deve ser ampliado e renovado

"Numa conjuntura de pandemia e recessão agravada, só o Estado pode garantir estímulos ao consumo das famílias mais pobres", escreve Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Paulo Moreira Leite, para o Jornalistas pela Democracia

Só a crueldade absoluta explica a recusa do governo Bolsonaro para prorrogar o pagamento do auxílio emergencial aos 58 milhões de brasileiras e brasileiros que venceram várias armadilhas tecnológicas e burocráticas para ter acesso a três pagamentos de 600 reais -- 57% de um salário mínimo -- por três meses.

Sabemos que não se deve esperar reações humanitárias por parte de um presidente cuja prioridade confessa é distribuir armas a população.

Capaz também de tungar a aposentadoria dos mais pobres para engordar privilégios dos já privilegiados, não há porque contar com seu respeito pela dignidade da maioria desamparada.

Depois de entregar o patrimônio nacional -- o próximo alvo é a Eletrobrás -- seria muita ingenuidade imaginar qualquer preocupação com o destino de um país de 210 milhões e um potencial de desenvolvimento reconhecido pelos melhores estudiosos.

Apesar dessas considerações, que devem servir de alerta para as dificuldades à frente, a renovação do auxílio emergencial é uma necessidade urgente.

Atende às prioridades de uma nação que, apesar do mais nocivo presidente de sua história, não renuncia a ter um futuro. É reagir ou sucumbir.

Muito antes da terrível pandemia que jogou o Brasil em primeiro lugar na contabilidade óbitos/dia, o país já tinha aprendido que não se constrói uma vida social saudável por cima de uma população miserável.

Trata-se, hoje, de retomar uma lição que nunca pode ser abandonada.

Com a economia em estado comatoso pela falta de demanda na sociedade, em particular nas camadas mais pobres, é preciso retomar o debate de 30 de março, quando o auxílio foi aprovado pelo Congresso.

Cabe, ainda, lutar para garantir o retorno à proposta original -- auxílio de R$ 1200.

Os números oficiais justificam a preservação do auxílio emergencial, com base nos valores originais.

No primeiro trimestre de 2020, quando a fraqueza congênita da economia Guedes-Bolsonaro encontrou-se com os primeiros sinais da pandemia do coronavirus, a recessão chegou a 1,5% negativos.

A partir de abril, já neste desastre a vista de todos, as previsões falam em alarmantes 6% negativos.

O nome disso é política fiscal e todo calouro de economia sabe do que se trata. Utilizando o poder do Estado para emitir moeda, cabe aos governantes garantir estímulos necessários para impedir um desastre completo, receita que o capitalismo aprendeu nos anos 30, quando começou a vencer o colapso de 1929.

É reagir ou sucumbir.

Alguma dúvida?

