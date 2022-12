Avisa lá que terrorismo é crime inafiançável, imprescritível, não tem indulto nem anistia

Apoie o 247

Por Laurez Cerqueira

Pois é, uma bolha de fake news é capaz de gestar bestas do apocalipse.

Muitos deles só vão acordar do delírio na prisão.

Bolsonaro vendeu o golpe, não entregou, iludiu os “patriotas”. Os comandantes militares não toparam. Disseram, em Nota, que “as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Não são de governo”. Ponto!

Ele vai embora para os Estados Unidos. Tem hospedagem garantida num resort do Trump. Michelle não quer ir com ele, diz o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, ao noticiar a crise conjugal do casal.

Deixa para trás a bagaceira, o país destruído, e um bando de seguidores com graves problemas de saúde mental, envolvidos numa nuvem de mentiras.

George Washington, terrorista paraense, por exemplo, vai pegar uma cana exemplar, por conta da desinformação, da torpeza, das notícias falsas da bolha.

Certamente ele não sabia que o crime de terrorismo é inprescritível, inafiançável, não tem indulto nem anistia, não cabe recurso. Ele deve pegar algumas décadas de cadeia.

Os outros 59, que já foram presos por outros atos antidemocráticos, mais os que estão sendo investigados e identificados, devem estar borrando as calças. Se deram conta que a realidade é diferente do que imaginam e que as penas para quem está nessa onda de crimes são pesadas.

Muitos CAC’s se transformaram em bocas do tráfico internacional de armas, munições, e preparo das bestas do terrorismo. Não imaginaram, por exemplo, que agentes se infiltraram nas aulas de tiro, no trabalho de investigação.

Onde foram compradas as armas e os explosivos, sem registro, pelos terroristas? Quem as vendeu? Certamente uma organização criminosa. Isso também está sendo investigado.

O ministro Alexandre de Moraes avocou o processo, passou para o âmbito do STF. O Ministério Público e a Polícia Federal, órgãos auxiliares, estão nas investigações.

Para organização criminosa, terroristas e seus associados, que atentam contra o Estado democrático de direito, tem a Constituição, as leis, os tribunais e as penas à altura dos crimes praticados.

