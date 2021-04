Avisem ao Bial sobre o Lula: "Mentirosas são a Globo lavajatense e a Lava Jato como já está comprovado pela Justiça"

Luiz Inácio Lula da Silva é um estadista vivo, que enfrentou de peito aberto, e com muita coragem, parte corrupta e insidiosa do poderoso sistema judiciário brasileiro. Você é apenas o Pedro Bial, aquele "biógrafo" que criou um monte de prosopopeias para agradar os Marinho edit

Todo mundo sabe que o ex-presidente Lula é proibido de aparecer e muito menos falar por intermédio do Grupo Globo, principalmente aparecer na televisão. Assim também todo mundo sabe, até os mortos, os recém-nascidos e os extraterrestres que o Pedro Bial se porventura entrevistasse o Lula seria péssimo para os irmãos Marinho, os coronéis midiáticos que jamais permitiram que o político da importância e grandeza de Lula abrisse a boca para falar sobre o golpe contra Dilma Rousseff, a sua prisão absurda, e a ascensão de dois seres abjetos e despreparados, a exemplo de Michel Temer e Jair Bolsonaro à Presidência da República, a contarem ainda com o "jornalismo" da Globo como instrumento decisivo para a conquista do poder.

É por isto que o misto de apresentador e jornalista Pedro Bial e sua emissora golpista e mentirosa não entrevistam o Lula. A verdade é que quem teria de se valer de um detector de mentiras para conversar com o Bial ou com pessoas de seu naipe, exemplificadas também nas hienas do Manhattan Connection, seria o Lula. Ponto.

Pedro Bial, o empregado eternamente deslumbrado da Globo e que, provincianamente, pensa que o mundo gira entre a faixa de areia da praia do Leblon e o programa de baixíssimo padrão de qualidade da Globo chamado de Big Brother, afirmou em entrevista aos seus iguais, as hienas do Manhattan Connection, que se ele entrevistasse o Lula, o maior presidente e o mais popular da história do Brasil, além de ser o político latino-americano mais respeitado no mundo, mesmo após ficar preso injustamente por 580 dias por causa dos delinquentes da Lava Jato, ele, o subalterno que pensa que é patrão, teria de usar um detector de mentiras.

É mole ou quer mais, camarada? Vê se pode... Um dândi de televisão do Jardim Botânico resolve deixar de ser "gentil" e "respeitoso", como o faz em seu programinha mequetrefe e rastaquera, o Conversa com o Bial, que imita, e muito mal, o extinto programa de Jô Soares, a fim de agradar seus patrões, pois reconhecidos como inimigos históricos dos trabalhistas e das esquerdas em geral, a inclusive serem protagonistas de dois golpes de estado, a exemplo de 1964 e 2016.

Porém, Bial, do alto de sua ignorância e grosseria, não conseguiu segurar sua língua solta e pronunciou palavras mentirosas e preconceituosas, a fim de agredir o ex-presidente Lula, que está há anos a lutar contra parte do poderoso sistema judiciário, que ora se encontra na berlinda, porque totalmente desmoralizado e sem credibilidade perante a sociedade, a ter como exemplo maior os delegados, procuradores e juízes da Lava Jato, sendo que pouco a pouco estão a ter suas condutas morais e profissionais expostas ao público.

Pedro Bial, o biógrafo oficial do falecido empresário bilionário Roberto Marinho, conspirador e fomentador de golpes bananeiros e de terceiro mundo, sabe muito bem que o atual desgoverno brasileiro de alma e perfil fascista conquistou o poder mediante a prisão surreal de Lula, a deposição injusta de Dilma Rousseff, assim como o Grupo Globo, onde o Bial trabalha como empregado de confiança, é um dos principais responsáveis por Jair Bolsonaro ter chegado ao poder, pois se trata de um político despreparado e completamente descontrolado, no que concerne a ter conhecimento e tranquilidade para governar e lidar com questões sociais e econômicas complexas.

Reverberador dos interesses da famiglia Marinho quando acionado, a exemplo de Merval Pereira e outros da mesma espécie aboletados no Grupo Globo, Pedro Bial a serve como lacaio metido a grã-fino, o que me leva a lembrar do jornalista e escritor Nelson Rodrigues, assim como de sua grã-fina de nariz de cadáver, pois Bial, literalmente, é a versão ou exemplo masculino dessa personagem rodriguiana, quando resolve falar de assuntos que ele, definitivamente, não entende ou finge não entender para poder manipular ou tergiversar.

Por seu turno, e isso eu reconheço, Pedro Bial estava no lugar certo e na hora certa, com as pessoas certas, porque todos, sem exceção do programa Manhattan Connection, tem complexos de vira-latas e almas de colonizados, sem, no entanto, abrir mão de suas posturas arrogantes e prepotentes, até que fiquem sem espaço nas corporações midiáticas privadas, como acontece com o Manhattan transmitido pela pública TV Cultura, que ninguém quer ver, porque pessoas cansadas de ouvir tanta bobagem, empáfias, preconceitos, manipulações, mentiras e pensamentos dignos de brazucas colonizados.

O Manhattan Connection, cara pálida, há muito tempo está desconectado das realidades brasileiras. Aliás, jamais se conectaram com nada ou coisa nenhuma, principalmente no que é relativo ao Brasil. Uma perda de tempo ouvir as bazófias dessa gente deslumbrada ao tempo que provinciana sem saber que é, bem como sempre será. Avisem ao Bial: "Mentirosas são a Globo lavajatense e a Lava Jato como já está comprovado pela Justiça".

Agora, vamos à pergunta que não quer calar: "Quem o Pedro Bial pensa que é na fila do pão?" Se ele não sabe, eu direi: "Bial, meu filho, você é um dândi deslumbrado, metido a cidadão de primeiro mundo, mas ganha a vida no Brasil das "elites" bárbaras que vivem no exterior. Você não é nada, não influencia politicamente e não faz a cabeça de ninguém. Você tem apenas um programazinho autorizado a existir por causa de seus patrões. Apenas isso. Fique aí, a curtir seu mundinho de classe média alta sempre disposta a se achar mais do que é. A classe média que não controla os meios de produção, mas, idiota que é, pensa que é patroa.

Luiz Inácio Lula da Silva é um estadista vivo, que enfrentou de peito aberto, e com muita coragem, parte corrupta e insidiosa do poderoso sistema judiciário brasileiro. Lula ainda vivo já faz parte da história, e no presente poderá ser candidato a presidente para o desgosto de seus patrões de históricos golpistas. Você é apenas o Pedro Bial, aquele "biógrafo" que criou um monte de prosopopeias para agradar os Marinho, pois se recusou, evidentemente, a contar a verdadeira história do Dr. Roberto. Não seja cara de pau e volte para o BBB, Bial! É isso aí.

