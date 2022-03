Avisem ao Ciro que o inimigo é a direita e não o Lula. Ah, o Ciro é de direita. Explicado

"Ciro Gomes, que congela rancor, inveja e vingança no freezer para usar como arma de enfrentamento político, continua com o seu périplo desditoso e irracional" edit

Por Davis Sena Filho

"A mentira tem pernas curtas!" (Lula ao se reportar às mentiras dos chefes do bando da Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol)

"Pega na mentira, pega na mentira. Corta o rabo dela, pisa em cima..." (Pega na mentira, composição e música de Erasmo Carlos)

Bate nela, pega na mentira".Ciro Gomes está de porre? Não. Está sob o efeito de alucinógenos? Evidente que não. Ele está simplesmente sob o efeito de sentimentos pejorativos, negativos, que o distanciam da razão, da ponderação e da responsabilidade de perceber que não tem chances eleitorais para ser presidente da República e parar com suas ações belicosas, geralmente direcionadas ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula, seu principal líder político e que lidera todas as pesquisas de inúmeros institutos desde meados do ano passado.

O político cearense, natural do interior de São Paulo, desde 2017, ano anterior às eleições presidenciais de 2018, ou seja, há cinco anos está a combater da forma mais cruenta e nociva possível a candidatura Lula e suas alianças partidárias, de maneira a prejudicar deliberadamente a mobilização das esquerdas para que se possa combater com mais efetividade o governo militarista e de extrema direita, essencialmente fascista e ultraliberal de Jair Bolsonaro.

O indivíduo neurótico e admirador de torturadores e cercado por generais de pijamas e extremamente elitistas e reacionários, a quem Ciro Gomes também ataca por razões diferentes, mas mais do que conhecidas, que remontam os quase 30 anos que esse capitão reformado e sujeito perigoso atuou na Câmara dos Deputados, sem praticamente trabalhar e aprovar projetos quaisquer em prol da sociedade brasileira, o que ele continua a fazer como presidente da República, pois desprovido de programas de governo e de projeto de País, uma característica historicamente inerente à riquíssima direita escravocrata brasileira, a qual Bolsonaro e seus incompetentes generais representam, sem o menor constrangimento e vergonha na cara.

Entretanto, Ciro Gomes, que congela rancor, inveja e vingança no freezer para usar como arma de enfrentamento político, continua com o seu périplo desditoso e irracional mais uma vez de tantas vezes no decorrer dos anos, porque não é possível que alguém da estatura política dele, que ocupou cargos importantes na República e que se diz de esquerda, mas, na verdade, Ciro é um cavalo de Tróia da direita a transitar no campo da esquerda, não consiga chegar à conclusão de que está a falar um monte de asneiras e bobagens, a fazer com que as pessoas pensem que o despeito e o rancor de Ciro por Lula se tornou algo que nem a psicologia consegue desvendar para explicar.

É lamentável que os erros políticos graves de Ciro Gomes sejam recorrentes, mesmo ele a saber que essas eleições que serão muito duras e com formato de referendo, quando o Brasil escolherá entre a barbárie e a civilização, ele continue a atacar o Lula de forma totalmente desrespeitosa e inverídica, ou seja, ele mente de maneira deplorável, quando afirmou o seguinte: "O Lula planejou o que está acontecendo no Brasil. Perder as eleições para que o povo esquecesse o escândalo da ladroeira generalizada, da corrupção generalizada, e a crise econômica mais grave do Brasil".

É racional e justo ser o autor de palavras com tanta má-fé intelectual e sordidez? É justificável o que tal coronel da atualidade e do Ceará cometa um despautério desse? Trata-se de ódio, porque não há outra maneira de pensar sobre os péssimos atos de Ciro Gomes. Aliás, o Ceará e seu povo trabalhador e valente, cuja maioria votou no PT em eleições presidenciais, inclusive na de 2018, estão empenhados em se livrar dos coronéis que tanto atrasaram e prejudicaram em todos os sentidos aquele importante estado nordestino, pois agentes do retrocesso, da pobreza e da violência.

O povo cearense luta décadas a fio para se livrar dos fantasmas de seus coronéis do passado, que tanto atrasaram o desenvolvimento social e econômico da população cearense, a exemplo de Virgílio Távora, César Cals, Adauto Bezerra e, mais recentemente, Tasso Jereissati. Entretanto, Jereissati está mais comedido e tem levado uma carreira política mais discreta do que antes, assim como sempre se mostrou contrariado com os rumos políticos e econômicos de dois péssimos presidentes, que arrebentaram com a economia do País e extinguiram direitos do povo brasileiro, nas pessoas bestiais de Michel Temer e Jair Bolsonaro, que transformaram, ipsis litteris, o Brasil em um pária perante os olhos da comunidade internacional.

O problema é que Ciro Gomes mente de forma descarada e desajuizada, quando viaja na maionese ao criar uma historieta ridícula digna de uma pessoa que mentalmente não se encontra lúcida, porque acometida por ódios e, com efeito, passa a asseverar ao público mentiras e leviandades rocambolescas, que parecem ter saído diretamente dos livros de Miguel de Cervantes, Franz Kafka ou de Gabriel García Márquez, com uma despreocupação com a verdade que somente causa, ainda mais a quem o conheceu em um passado não muito distante, um sentimento de decepção.

E tudo porque ele não é o preferido do eleitorado de esquerda ou, que se não for de esquerda, está a optar em votar em Lula por lembrar de seus dois governos avaliados como bons ou muito bons, sendo que neste momento os brasileiros estão desesperados por causa da bancarrota do País, porque há anos são tratados como cidadãos de segunda categoria, que continuam a enfrentar o desemprego e o subemprego, a serem impedidos de tocar a vida com dignidade. Essa realidade é o que, definitivamente, o povo deste País injusto e desigual não quer para ele.

Acontece que Lula por causa de seus governos democráticos e distributivistas ficou positivamente na memória da sociedade, que prefere escolher o Lula para presidente da República do que o autor de uma retórica mentirosa e feroz, chamado de Ciro Gomes. Sabedor que está isolado na política nacional e a ser candidato que não passa de um dígito, Ciro, que se Leonel Brizola fosse vivo jamais atuaria dessa forma autodestrutiva no que diz respeito ao PDT e às esquerdas, que tentam formar alianças para enfrentar um desgoverno fascista e ultraliberal em outubro próximo, não teria tanto espaço para agir como um cavalo de Tróia, a fim de causar celeumas e divisões, que propiciem desacordos no campo da esquerda e favoreçam a direita, que neste momento se encontra dividida.

Mente lamentavelmente e de maneira infame o candidato do PDT, quando acusa o Lula de ser responsável pela crise econômica mais grave do Brasil, além de citá-lo como também responsável pela ladroeira que aconteceu no País, como se a "ladroeira" fosse iniciada e concluída pelo PT em 132 anos de República, cujos partidos de direita e conservadores sempre estiveram no poder, pois, de acordo com a história, o PT governou 13 anos e quando estava no início do 14º ano sofre um golpe de estado, a primeira presidente mulher foi deposta e logo após a direita tratou de injustamente prender o Lula sem ter cometido qualquer crime, de maneira que a direita entregasse o Pré-Sal e prejudicasse de morte a economia e retirasse os direitos dos trabalhadores e aposentados.

A verdade é que o Lula e o PT fizeram uma administração com números e índices altíssimos, tanto econômicos quanto sociais. E o Ciro sabe disso, ele não é trouxa e nem idiota... Quanto à roubalheira, também é outra sórdida mentira que visa demonizar o Lula e com isso angariar possíveis votos, que realmente não vão para as urnas ciristas. Todo mundo sabe que todas as ferramentas e mecanismos de combate à corrupção e de transparência administrativa foram efetivadas pelo PT, inclusive nas questões do fortalecimento corporativo e orçamentários de Polícia Federal, Ministério Público e a criação da CGU, além do Portal da Transparência.

E aí vem o Ciro Gomes com essa conversa fiada ou mole, para boi dormir, e a mentir descaradamente, como se não houvesse amanhã ou como se todo o mundo fosse idiota e acreditasse nas mentiras abjetas do candidato aloprado do PDT, que está próximo de um ataque de nervos, porque o povo não quer ele como presidente da República e sim o Lula, pelo menos é o que parece ser.

Por sua vez, é muito salutar afirmar que Ciro Gomes é um político que tem origem no PDS, partido base de sustentação da ditadura militar e herdeiro da Arena. Aliás, a vida partidária de Ciro é uma tragédia. E não é que esse sujeito nervoso e feroz já passou no mínimo por sete partidos. Pode isso, Arnaldo?! Que loucura ou despropósito é esse? Então, vamos lá: PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS e, por fim, PDT. Se algum leitor ou cara pálida souber de outro partido o qual Ciro foi filiado, por favor me avise, pois são tantos que pode confundir até a memória de um matemático de ponta.

Viu, Ciro é um político ponderado, não é camarada? Ideologicamente e partidariamente estável, consciente e muito coerente. O que acham disso? Enfim, Ciro Gomes é o retrato de um político que se perdeu no tempo e em suas próprias ilusões e ambições de ser presidente. Faz o seguinte, Ciro, como você fez ao abandonar o campo da esquerda com o Fernando Haddad à frente e a enfrentar a extrema direita em 2018: vá para Paris e pare de mentir e ser injusto. Pegou mal, Ciro... É isso aí.

