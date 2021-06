Aviso ao navegantes de 2022

Movimentos de Fernando Henrique para empinar a candidatura Tasso mostram que PSDB entra na campanha como adversário de Lula, escreve Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

O esforço de Fernando Henrique Cardoso para animar uma candidatura própria do PSDB -- o nome da hora é Tasso Jereissati -- contém um ensinamento indispensável nesta conjuntura.

A situação ajuda a lembrar a lição básica. Mesmo num país onde a barbárie se instalou no Planalto, as diferenças de projeto político e compromisso social -- em outros ambientes se fala "classe social'' -- continuam a definir as questões fundamentais da vida pública.

Por essa razão, em 2022, Fernando Henrique e o setor político que representa estão condenados a fazer um movimento fácil de reconhecer.

A prioridade, hoje é encontrar uma candidatura capaz de derrubar Lula da condição de candidato natural a enfrentar Bolsonaro e assim garantir espaço no segundo turno. Esta é a meta, o alvo.

No já célebre almoço no apartamento de Nelson Jobim, FHC deixou claro que poderia dar seu voto a Lula numa situação específica -- caso não tivesse candidato próprio na segunda rodada.

Ainda que o movimento possa ter estimulado o conhecido auto-engano de quem, após oito eleições presidenciais, não aprendeu a reconhecer as diferenças essenciais entre um e outro, é bom refletir sobre isso.

Alguma dúvida?

