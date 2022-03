Aviso aos navegantes

Quando o limite da decência é ultrapassado com tal descaramento, a gente é tentado a abandonar qualquer relação que nos ligue a tais indecentes edit

‘Muito bem! Se você é prefeito de alguma cidade onde tem igreja evangélica, e tem direito à verba do MEC, e gostaria de apressar o recebimento… se você se dispuser a ajudar a igreja evangélica no que ela precisar, basta falar com determinados pastores, pois, eles sabem o caminho das pedras, e o ministro sabe deles pelo presidente.’

Haverá corrupção mais explícita e vergonhosa do que esta?

Haverá ataque mais hediondo ao estado laico do que este?

Está em reportagens e em vídeos, publicados para quem quiser vê-los, e com as declarações dos respectivos pastores e ministro.

Será que eles não sabem que tráfico de influência é corrupção?

E será que eles não sabem que prometer qualquer coisa pública, desde que uma religião seja beneficiada, é desrespeito às demais confissões de fé e ataque ao estado laico?

No mundo todo cristãos lamentam estados oficialmente religiosos que perseguem aos nossos missionários, impedindo a livre pregação da mensagem religiosa. E, agora, temos de assistir a essa desfaçatez que, na prática, nos torna cúmplices das nações oficialmente religiosas que perseguem aos missionários.

Parafraseando João Batista, o profeta: Hipócritas, raça de víboras, vocês não conseguirão fugir do juízo de Deus!

Quando o limite da decência é ultrapassado com tal descaramento, a gente é tentado a abandonar qualquer relação que nos ligue a tais indecentes, porém, insistiremos a nossa fé, pois sabemos que foram eles que a abandonaram e que, doravante, não podem mais ser reconhecidos como pares.

