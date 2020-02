Bial é um menino querendo dizer para o patrão dele que ele fez tudo direitinho

"Jornalista de TV aberta no Brasil vive sob a lei da mordaça. Se for a Globo, então, piorou. Não pode se manifestar em redes sociais, senão é demitido. Isso está registrado em um comunicado interno da gloriosa emissora que se tornou público há pouco mais de um ano", diz o colunista Gustavo Conde, sobre o ataque do apresentador Pedro Bial à cineasta Petra Costa edit