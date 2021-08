Bolsonaro: a mentira no poder como arma política e modo de vida

Por Davis Sena Filho

Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário; o mentiroso não permanecerá na minha presença. (Salmos 101:7)

"Bolsonaro é o ‘chefe da gangue’ das fake news". (Cláudio Couto, cientista político da FGV)

A ONG internacional Artigo 19, criada em Londres para defender a liberdade de expressão e o acesso à informação verídica, divulgou nesta semana que o presidente Jair Bolsonaro mentiu, no mínimo, 1682 vezes no ano de 2020. A média de mentiras do Bolsonaro impressiona a sociedade brasileira, pois o presidente brasileiro mente 4,5 vezes diariamente. Declarações falsas e negacionismos formam um coquetel de desinformações nunca acontecido no Brasil e jamais praticado por presidentes, a partir da redemocratização. Em nações civilizadas, Bolsonaro seria tirado do poder por crime de responsabilidade e iria para casa mentir para si em frente ao espelho.

Presidentes mentirosos de países civilizados são passíveis de serem denunciados e condenados por crime de responsabilidade. Muitas autoridades de mundos civilizados caíram do poder por mentir. Bolsonaro é um recordista mundial da mentira, um Pinóquio de carne e osso, além de mentiroso contumaz, pois patológico, que deveria ser objeto de estudos psiquiátricos, psicológicos e sociológicos. Bolsonaro é a mentira em toda sua amplidão e plenitude.

Para combater as mentiras de Jair Bolsonaro, conhecidas também como fake news, torna-se salutar a ação do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que inclui o presidente da República no inquérito que tem por propósito investigá-lo quanto às divulgações de informações falsas — as chamadas fake news. A realidade nua e crua é que o ex-capitão estimula seus seguidores a repercutir as mentiras pelas redes sociais, assim como incentiva que eles entrem em confronto nas ruas e nas redes sociais contra quem faz oposição a Bolsonaro e seu governo militar.

O ministro Moraes atendeu o pedido de juízes do TSE, porque percebeu também que os ataques do mandatário do Executivo, por intermédio de acusações e ilações falsas, tem somente por finalidade espalhar mentiras contra o sistema de voto eletrônico que, no decorrer de 25 anos, jamais foi fraudado, bem como as urnas eletrônicas são auditáveis, além de o próprio Bolsonaro e seus filhos se elegeram sucessivamente por meio do equipamento, que é referência mundial de segurança e celeridade.

Jair Bolsonaro é um homem de incontáveis defeitos no que tange sua personalidade e seu caráter, mas de pouquíssimas virtudes, se as tiver. Quem souber de uma virtude, conte-me, pois se trata de cidadão e político que está há mais de três décadas na política, sendo o que se viu até agora, dentre seus inúmeros defeitos, é ver e ouvir esse homem mentir, diuturnamente.

Enfim, de todos seus defeitos que norteiam sua estrambólica personalidade, a mentira é a que mais se sobressai, juntamente com sua incontrolável agressividade e desprezo "mortal" para quem o contraria, pois age como um cavalo de batalha perante o front, porque perceptivelmente vive em um mundo paralelo, criado para si, no sentido de se sentir melhor perante suas fraquezas morais e seus fracassos como cidadão que tem profundo desprezo pela cidadania da grande maioria do povo brasileiro.

Bolsonaro é considerado um sociopata por muitos especialistas da psiquiatria, pois vaidoso e egocêntrico ao extremo, realidades que o tornam um ser humano desprovido de empatia e solidariedade, ao tempo que odeia profundamente as classes sociais populares, os trabalhadores e movimentos sociais, os partidos de esquerda e as minorias, bem como possui intensa aversão à cultura, à educação, às artes, à ciência e a tudo que gera conhecimento e faz a humanidade pensar, ponderar e debater.

Poder-se-ia dizer, também, que o pior presidente da história do Brasil é o pai da mentira, porque, indubitavelmente, trata-se do mandatário mais mentiroso que, incomparavelmente, sentou na cadeira da Presidência da República, cujas mentiras intermitentes são objetos de estudo sociológicos e psicológicos, bem como causam transtornos graves à estabilidade política e à rotina da administração pública, porque tal comportamento digno de pessoas de má-fé intelectual provoca crises entre os poderes constituídos.

Além disso, a péssima conduta moral do mandatário de extrema direita mexe com o ânimo e o humor da população, que se vê em uma situação de ser vítima de enganos e patifarias, pois quando a mais importante autoridade da República mente, sistematicamente, mais do que o pai da mentira, conhecido também como demônio, capeta, belzebu, lúcifer, satanás e diabo, dentre outros substantivos adjetivados, realmente fica difícil acreditar em dias melhores, no que concerne, por exemplo, ao crescimento econômico do País e ao desenvolvimento social do povo brasileiro.

Bolsonaro, que tem o lamentável apelido de Bozo, mente como se não houvesse amanhã, e realmente não cumpre com a palavra empenhada, ainda mais quando se sente "injustiçado", "incompreendido" e "desvalorizado" perante o "sistema" que ele tanto diz combater, mas jamais explica quem é o tal sistema, que "talvez" seja o mesmo que o elegeu e agora está em busca da malfadada terceira via, que irá sucumbir às determinações e escolhas de uma sociedade que por ora está irremediavelmente polarizada, sendo que Lula lidera em todas as pesquisas quando se trata da corrida eleitoral, o que causa, certamente, ódios e urticárias ao ex-capitão Bolsonaro.

Por sua vez, não há como o presidente de extrema direita, considerado como uma figura exótica ou rocambolesca pela comunidade internacional e por grande parte dos brasileiros, escapar dos ditames da história e da Justiça. O político fascista de terceiro mundo, que ainda novo se insurgiu contra a própria caserna que o originou e posteriormente negociou com a Justiça Militar a sua não expulsão do Exército, com direito à aposentadoria.

Agora Bolsonaro ruge com a força de um rato pego na armadilha de suas próprias covardias e iniquidades, que se somaram às derrotas em Congresso, STF e perante parte imensa da sociedade brasileira que está disposta a não votar em um presidente mentiroso e de personalidade fraca, que sempre recorre a chantagens e ameaças quando não tem suas demandas, desejos e caprichos concretizados, como aconteceu, ontem, durante o desfile militar, que levou os generais e as forças armadas ao ridículo em âmbito internacional.

A verdade é que Jair Bolsonaro significa a pantomima de si mesmo, e a farsa em absoluto como político que tem desprezo pela cidadania e a soberania do Brasil, quando afirmou aos norte-americanos, em Washington, antes de tomar posse, que os brasileiros não contassem com ele e com o seu governo. Posteriormente, como presidente, Bolsonaro afirmou em reunião, que depois foi repercutida pelo ministro Paulo Guedes, que vai tirar o Estado do povo brasileiro. E cumpriu pela primeira vez na vida com sua palavra, porque ele é realmente a marca da maldade.

Para quem ainda tem a audácia e a ousadia de duvidar sobre o que faz e diz o maior mentiroso da história do Brasil, basta ir às ruas e aos lares de trabalhadores despossuídos e sofridos para verificar o que o desgoverno fascista e ultraliberal fez e continua a fazer, por intermédio da miséria e pobreza, da violência e abandono do povo brasileiro por parte do Estado em todos os sentidos, conforme prometeu Bolsonaro aos estadunidenses de Donald Trump e à parte da burguesia nacional de índole golpista.

A burguesia historicamente escravocrata que está a abandonar o barco do desgoverno militarista mais fracassado e incompetente da história da República, além de ser acusado de ser corrupto. Você ainda duvida, cara pálida? Então saia às ruas e vá aos lares de trabalhadores para ver e crer... Porque a verdade é que o Bolsonaro se tornou o presidente mais mentiroso e estúpido da história do Brasil e, como é inconsequente e alienado, somente tem como plano para sua vida desditosa, acidentada e plena de conflitos e insultos, é ser reeleito presidente por mais quatro anos.

É típico dos desajustados que se comportam como se a verdade fosse a própria essência de seu pensamento torpe e distorcido, reconhecer quaisquer erros administrativos e crimes de responsabilidade se torna um ato impossível, ainda mais quando tal autoridade faz do poder seu manancial de prazeres e contentamentos instantâneos e, posteriormente, continuar a brincar de presidente com direito a todo um aparato gigante de segurança, mordomias, estrutura logística e cartão corporativo milionário, que o permitem a se deleitar e se divertir como nunca fez em sua vida pregressa, mas também de pouquíssimo trabalho, mas muitos benefícios, privilégios e diversões.

Seria por demais danoso e perigoso para a estabilidade institucional e política do País, assim como para a população, o fascista Jair Bolsonaro vencer as eleições de 2022. Seria uma hecatombe contra os interesses do Brasil e da população brasileira em sua grande maioria. A Nação não aguentaria a continuidade do desmanche dos poucos programas sociais que ainda restaram e do desmonte criminoso do Estado nacional somados ao recrudescimento da repressão policial e militar contras os partidos de esquerda, os sindicatos e os movimentos sociais.

Seria uma tragédia mais do que anunciada, porque o Brasil já vive a tragédia de seu próprio povo ter votado num inconsequente, entreguista e que está disposto a continuar com seus desmandos, irresponsabilidades, covardias e crimes de responsabilidade. Bolsonaro nunca mais. Apenas Bolsonaro versus Bolsonaro, a deixar o povo do Brasil livre do ódio e em paz. A mentira tem pernas curtas, mas o Pinóquio está aí, à espera do golpe... É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.