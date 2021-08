Bolsonaro ameaça rasgar constituição

O mantra dos presidentes da República desde a redemocratização sempre foi “decisão da Justiça não se discute; se cumpre”. Quando acusados de algum ilícito, limitaram-se a defender-se na Justiça.

O atual inquilino do Palácio do Planalto, ao contestar e desacatar a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes de investigá-lo no inquérito das fake news, produziu novas fake news e ameaças ao estado de direito numa entrevista, ontem, à rádio Jovem Pan.

Insuflou seus seguidores contra Moraes, mentiu e confessou que tenciona agir fora da constituição ao dizer:

PUBLICIDADE

“Ele está dentro das quatro linhas da constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não está dentro das quatro linhas”.

É óbvio que Moraes agiu dentro da constituição; Bolsonaro fez e continua fazendo o oposto. Mas o que quis dizer com “o antídoto também não está dentro das quatro linhas”? Vai fechar o STF com um soldado e um cabo?

Depois, tentou transformar seus ataques à democracia em questão pessoal a ser resolvida no braço:

PUBLICIDADE

“Aqui ninguém é mais macho que ninguém”.

Disse, mais adiante, que Moraes o chamou de mentiroso - o que é mentira. Moraes abriu um inquérito que vai apurar se ele mentiu ou não ao denunciar fraudes nas eleições presidenciais de 2014 e 2018 e afirmar que as urnas eletrônicas não são confiáveis.

“Acusação gravíssima, sem nenhum fundamento jurídico; ele abriu, ele apura, ele pune” afirmou a seguir, sem ser contestado, apesar de mentir novamente: Moraes apenas abre o inquérito; a Polícia Federal apura e o Congresso pune, se a PGR permitir,

PUBLICIDADE

Gravíssimo é um presidente da República hostilizar e intimidar a mais alta corte do país e reincidir nas mesmas práticas antidemocráticas pelas quais está sendo investigado.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.