Bolsonaro ataca Lula com fake news golpista

Falsas acusações de ameaça comunista foram usadas como pretextos para os golpes do Estado Novo e de 64", lembra o jornalista Alex Solnik

Por Alex Solnik

Um dia depois de serem divulgados resultados do Datafolha em que Lula ganha dele por 42% a 24%, no primeiro turno, se a eleição presidencial do ano que vem fosse realizada hoje, Bolsonaro resolveu partir para o ataque ao seu estilo, usando e abusando de fake news.

Deixou de lado o STF, o TSE e o escambau: numa cerimônia de inauguração que transformou em comício de campanha, em Minas, partiu com tudo pra cima de Lula. Disse que era “um soldado na frente de batalha”, que “está cumprindo uma missão”, e voltou a repetir a blasfêmia de que só Deus o tira da presidência. Também usou a falácia de que a bandeira dele é verde-amarela e a de Lula, vermelha,

Outra fake news ao dizer que em seu governo nunca houve uma denúncia de corrupção, diferente do que acontecia nos tempos de Lula quando no BNDES “o dinheiro saía pelo ladrão”.

E para fechar saiu-se com a maior das fake news:

“Apesar das calúnias, difamações, ataques, vale a pena ser presidente da República. Porque eu sei que naquela cadeira em Brasília não está sentado um comunista”.

Falsas acusações de ameaça comunista foram usadas como pretextos para os golpes do Estado Novo e de 64.

