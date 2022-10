Bolsonaro avisa: reeleito, será ditador

"É muita audácia e também muita burrice anunciar, a poucos dias do segundo turno, que ele pretende virar ditador se ganhar no dia 30", diz Alex Solnik edit

Agora ficou mais claro do que nunca qual o principal projeto de Bolsonaro, caso (Deus nos livre) ele seja reeleito.

O primeiro a tocar no assunto foi seu vice e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão. A seguir, o próprio Bolsonaro admitiu a possibilidade de aumentar de 11 para 15 o número de ministros do STF “se o Supremo não baixar a temperatura”.

Tanto Bolsonaro quanto Mourão infringem, com suas declarações, o artigo da constituição que lista, dentre os crimes de responsabilidade, a ameaça ao livre funcionamento do Poder Judiciário.

É muita audácia e também muita burrice anunciar, a poucos dias do segundo turno, que ele pretende virar ditador se ganhar no dia 30. E um enorme tiro no pé. Os brasileiros, em sua maioria, dizem pesquisas, repudiam a ditadura.

O número de ministros - onze - consta do artigo 102 da constituição federal. Não pode ser alterado - é cláusula pétrea. Somente nas ditaduras Vargas (1930-45) e militar (1964-85) isso aconteceu.

Nunca antes se viu um candidato a presidente e no exercício de mandato presidencial anunciar de forma tão transparente que, se for eleito para um novo mandato, pretende atropelar a constituição e controlar a mais alta corte do Poder Judiciário.

Ou seja: fundar uma ditadura.

Os que ainda pensam em votar nele e prezam por sua liberdade e querem preservar seus direitos estão tendo uma oportunidade para repensar sua escolha.

Não poderão dizer depois que não foram avisados. Pelo próprio candidato a ditador.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

