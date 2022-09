Apoie o 247

No primeiro turno das eleições de 2018, Bolsonaro obteve aproximadamente 50 milhões de votos, num colégio eleitoral de 147 milhões de eleitores ou 34%.

No primeiro turno das eleições de 2002, Lula obteve 40 milhões de votos, num colégio eleitoral de 115 milhões de eleitores ou 34%.

No primeiro turno das eleições de 2006, Lula obteve 46 milhões de votos num colégio eleitoral de 125 milhões de eleitores ou 37%.

Embora Bolsonaro nunca tenha disputado contra Lula, e vice-versa, os 34% de Bolsonaro no último Datafolha coincidem com seu resultado do primeiro turno de 2018. Em quatro anos de mandato ele não agregou intenções de voto. Nada sugere que agregue em menos de um mês até as eleições.

Os 45% de Lula na mesma pesquisa superam em 11 e em 8 pontos percentuais seus resultados nas campanhas vitoriosas de 2002 e 2006.

Bolsonaro bateu no teto.

Lula já superou o seu.

