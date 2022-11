Bolsonaro busca saída à la Roberto Jefferson

"Se as coisas piorarem, interlocutores de ministros do STF não descartam uma ação em tempo recorde para gerar um impeachment", informa Helena Chagas edit

Apoie o 247

ICL

Jair Bolsonaro está cansado de saber que não vai adiantar nada bater o pezinho e botar os caminhoneiros golpistas para bloquear estradas. Isso não vai anular o resultado das eleições, e nem apagar o fato de que Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil e tomará posse em 1 de janeiro. A cadeira de ditador perpétuo Bolsonaro não vai conseguir, até porque, nacional e internacionalmente, todo mundo que importa já reconheceu e legitimou a vitória de Lula - até seus aliados bolsonaristas.

O que quer então o capitão ao alimentar esse estado artificial de pré-golpe? Quer mostrar força, dizem alguns. Tentar passar a falsa ideia de que pode parar o país, hoje e durante o futuro governo. Com esse raciocínio tortuoso, pode estar achando que assusta o presidente eleito, o STF e outras forças, a ponto de levá-las a negociar com ele um armistício.

Armístício para quê? Para não ir parar na cadeia - um medo crônico que hoje está maior do que nunca - negociando o arquivamento dos inquéritos de que é alvo, ou promessas de indulto e assemelhadas.

Se é essa a intenção, porém, deu um tiro no pé. Se a chance de um acordão já seria remota mesmo no caso de uma transição de governo relativamente normal, agora torna-se impossível. Até porque quem preside os inquéritos nos quais Bolsonaro e seus filhos são alvo por atentados diversos à democracia é o mesmo ministro Alexandre de Moraes que garantiu o processo eleitoral.

É Xandão quem está hoje tomando as decisões que obrigam as polícias militares e os governadores a reagirem contra o caminhoneiros - atitude tomada depois de perceber que forças federais como a PRF davam sinais de cumplicidade com o movimento. Foi ele também que ameaçou de multa e prisão o presidente da corporação caso ele não tomasse providências contra os bloqueios.

Está descartada, portanto, a possibilidade de Xandão aliviar a situação de BolsoNero - tomo emprestado de meu amigo Rudolfo Lago o apelido - , e é muito provável que, ao contrário, vá complicá-la bastante. No mínimo, é mais um inquérito contra o presidente da República.

Se as coisas piorarem, interlocutores de ministros do STF não descartam nem mesmo a possibilidade de uma ação tramitar em tempo recorde e gerar, quem sabe, um processo de impeachment contra o presidente da República por golpismo.

Vai dar um trabalho danado, e não estava nos planos de ninguém, mas, com 60 dias de transição pela frente, aliados de Lula já avaliam que, se o sujeito que continua com a caneta na mão se tornar uma ameaça ao país, pode não haver outra solução a não ser apeá-lo logo do poder. Há quem diga que talvez seja esse o plano que hoje está na mente doentia de Bolsonaro: vitimizar-se e dramatizar ainda mais sua saída do Planalto. Quem sabe uma solução a la Roberto Jefferson a caminho da cadeia.

É bom lembrar: Bolsonaro escapou até hoje de um impeachment em função do acordo pelo qual entregou o governo ao Centrão. Mas agora o governo acabou, e o Centrão já reconheceu a vitória de Lula.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.