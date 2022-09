Bolsonaro desconhece a diferença entre compromissos de estado e atos de campanha

Apoie o 247

ICL

No que deve ser a sua última viagem internacional frente à Presidência da República, Jair Bolsonaro deixou claro o tamanho da sua ignorância no que tange às atribuições de um estadista.

Na sua passagem pela Inglaterra e pelos EUA esta semana, quando compareceu, ontem, ao funeral da falecida monarca britânica, e ao fazer a abertura da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, o atual mandatário brasileiro deixa claro desconhecer a diferença entre compromissos de estado e atos de campanha.

Bolsonaro usa ambas as situações para fazer campanha política às custas da imagem do Brasil junto ao concerto das nações e os principais líderes mundiais.

Durante o funeral da rainha inglesa, o presidente brasileiro e a sua esposa se conduziram de forma absolutamente constrangedora. Para além de fazer campanha política visando a reeleição, o casal se conduziu como se estivesse em um desfile de moda.

No que diz respeito ao discurso desta quarta-feira, Oswaldo Aranha deve estar se revirando no próprio túmulo. Bolsonaro deverá enfatizar a suposta retomada da economia nacional, no momento em que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no país, literalmente, e todos os principais indexadores sociais (Gini, IDH, PIB, reservas internacionais, taxa de conversão do dólar estadunidense etc.) demonstram empiricamente que o seu governo quebrou o Brasil.

Pateticamente, Bolsonaro tentará fazer outro ato de campanha na ONU, ressaltando os números que, supostamente, representariam a recuperação econômica nacional, como o crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, por exemplo, o superávit da balança comercial, a recuperação da indústria influenciada pela produção de bens de capital, incremento da agropecuária e alta no consumo das famílias.

Contudo, avaliados friamente, esses números são pequenos e refletem que o Brasil apenas saiu do fundo do poço no qual foi colocado por conta da tempestade perfeita que foi causada como resultado da interseção entre o próprio bolsonarismo e a covid-19.

Ou seja, após destruir a nação, ele quer convencer a sociedade internacional que uma pequena melhora econômica em meio ao caos seria suficiente para dizer que o Brasil está bombando e o seu governo é extremamente competente, o que denota o caráter surrealista da sua administração.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.