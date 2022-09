Apoie o 247

Aqui no Brasil, a rainha Elizabeth II ficou famosa como “aquela que reina, mas não governa”.

Brincar com isso podia ter graves consequências durante a ditadura militar.

Nos anos 70, a Polícia Federal apreendeu todos os exemplares do jornal “Repórter”, do Rio de Janeiro, que estampava na contra-capa uma montagem fotográfica na qual o rosto do ditador de plantão, general Figueiredo, foi implantado no corpo da soberana, com a manchete:

“Figueiredo é a rainha da Inglaterra”.

Quem governava era o general Golbery do Couto e Silva.

A rainha morreu, mas a piada não.

O Diário Oficial da União não deixa mentir.

Bolsonaro reina, mas quem governa é Arthur Lira.

Bolsonaro é a rainha da Inglaterra.

