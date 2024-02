Bolsonaro é o golpista-mor do gado, quer intimidar o Brasil, mas será preso

Apoie o 247

O fascista de carteirinha, que desejava ser o ditador eterno do Brasil em pleno século XXI do Terceiro Milênio está realmente desesperado e, por sua vez, seu cagaço de ser preso atinge em cheio a sua alma transtornada e evidencia, sem compaixão, a péssima pessoa que esse sujeito é e sempre foi, realidade esta que está marcada como tatuagem em sua lúgubre, mórbida e tirânica biografia.

A verdade é que o político considerado maldito por milhões de brasileiros é uma desgraça e também é a atual ameaça que paira sobre Brasil e sua democracia, que resistiu a ferro e fogo aos devaneios de um presidente de extrema direita, que durante quatro anos somente trabalhou para se perpetuar no poder e favorecer apenas os ricos, com o Estado à total disposição deles.

A contar do desgoverno *temer até o fim do desgoverno Bolsonaro, tratou-se da maior espoliação das riquezas do Brasil ocorrida na história da República, bem como a mais infame exploração dos trabalhadores e aposentados brasileiros, desde a efetivação das Leis Trabalhistas do estadista gaúcho e líder maior da Revolução de 1930, Getúlio Vargas.

Bolsonaro e sua camarilha de psicóticos e delinquentes, desde que pisaram no chão do Palácio do Planalto, em 2019, apenas conspiraram, mentiram, violaram as leis, sabotaram o crescimento do País em todos os setores econômicos e segmentos sociais, além de criminosamente desmontarem o Estado nacional, com a volúpia dos perversos, dos inconsequentes, dos irresponsáveis e dos que sempre odiaram, historicamente, o Brasil e seu povo, a se contraporem, ferrenhamente, contra o seu desenvolvimento, emancipação e soberania.

Trata-se, na verdade, de um absurdo que esse indivíduo capcioso e neurótico, que se vale do ódio e de artimanhas como suas principais ferramentas de atuação política para realizar suas ações deletérias, ainda que se sinta à vontade depois de todos os horrores e desmandos que praticou na Presidência da República.

Contudo, Bolsonaro, o Inelegível que poderá ser também o Presidiário, ainda se sente livre, lépido e fagueiro para fazer convocações políticas aos seus apoiadores golpistas, quando, evidentemente, tal sujeito já deveria estar preso há muito tempo ao invés de instabilizar e afrontar o País.

Inacreditável, pois, que tal golpista, acusado de inúmeros crimes no decorrer de sua insidiosa e conflituosa vida, além de ser um político de alta periculosidade, por ter vocação para ditador, bem como amante de torturadores, como muitas vezes deixou claro ao público, continue a corromper as pessoas, mesmo sendo muitas delas bolsonaristas.

Entretanto, o político, cujo apelido é Bozo, insiste, mesmo sendo Inelegível, a apostar no confronto contra as instituições, a causar instabilidade político-institucional no País, pois ainda lhe é incrivelmente permitido cometer desafios às autoridades constituídas, o que denota a desfaçatez, o desmazelo e a libertinagem de um sistema estatal, que ainda flerta com a omissão e a negligência e, com efeito, demora para agir e entender que a convocação de Bolsonaro não passa de uma provocação desmedida de um agente político sem limites morais e éticos, que recentemente tentou efetivar um golpe de estado no Brasil, com o apoio de um bando de criminosos, que agiu como uma alcateia de lobos, que entrou em um frenesi golpista, que terminou com a destruição dos palácios da República em Brasília.

E não é que depois dessa intentona golpista e bolsonarista de ordem fascista, volto a ressaltar, Bolsonaro tem a ousadia e o atrevimento para convocar o seu gado odiento, que se dispôs há pouco tempo a destruir a democracia e o Estado de Direito?

E não é também que o fascista-mor está com seu berrante, a chamar o gado belicoso e histérico, que são os bolsonaristas, os extremistas e todo o tipo de apedeuta político para que desafiem novamente as instituições republicanas e a sociedade brasileira, cuja maioria votou em Lula3?

A maioria votou em Lula3, de forma que o Brasil retomasse o crescimento econômico, recuperasse os projetos e programas sociais, refortalecesse o Estado Democrático de Direito, e retornasse para o caminho da civilização, a fim de consolidar seus marcos civilizatórios, que foram conquistados a duras penas no decorrer de mais de um século, mas que foram aviltados e desconstruídos em um prazo de apenas quase sete anos.

Um período tenebroso para a sociedade brasileira, que perdeu para a morte mais de 700 mil pessoas por Covid-19, porque políticos desprovidos de caráter e honra, dos naipes do golpista e usurpador michel *temer (o nome do vampiro é sempre escrito em minúsculo) e do fascista Jair Bolsonaro, arrasaram propositadamente com a economia do Brasil, desmontaram o Estado brasileiro, retiraram direitos da população, entregaram aos bilionários riquezas e patrimônios do País, além de transformarem o Brasil em pária mundial, sendo que este País foi que proporcionalmente ao tamanho de sua população foi o que teve mais mortes por Covid-19.

Bolsonaro é sem limites e convive com os que são iguais a ele, desde o pobre de direita ressentido e rancoroso que mora na periferia, a passar pelo sujeito classe média raivoso e recalcado por não ser rico, apesar de se considerar branco, até chegar nos ricos, muito ricos e bilionários, estes que se acham os "jênios" da espécie, com "J" mesmo, mas que sonegam tudo o que podem, mamam nas tetas do Estado por meio de favores administrativos e juros módicos a longo prazo em bancos estatais, assim como enriquecem também com a força de trabalho alheia, além de apostarem nas inúmeras jogatinas propiciadas pelo o oculto "mercado", que é dominado por aventureiros --- os donos do capital especulativo e apátrida.

Enfim, é assim que a banda toca nestes pagos e rincões: um golpista acusado de cometer inúmeros crimes, como estão sendo comprovados pela PF, porque muitos desses crimes filmados, gravados e escritos por meio de mensagens, no decorrer dos últimos quatro anos, resolve afrontar as autoridades constituídas e as instituições republicanas, além de grande parte da sociedade brasileira, que deseja um País civilizado e desenvolvido.

Porém, mesmo assim o Inelegível e futuro Presidiário se atreve a chamar o gado sem noção para se reunir na Avenida Paulista, mas um gado preconceituoso e ignorante, violento e pleno de ódio para fazer o seu sórdido "mimimi", encher o saco do Brasil e, quiçá, mostrar às autoridades que o Bozo diabólico não pode ser preso, porque o gado apedeuta de Bolsonaro assim não quer que seja, como também quiseram destruir os palácios e depois foram presos e estão a ser julgados e condenados. É demais! Não é, camarada?

Jair Bolsonaro é o fujão, o golpista-mor do gado e o mitômano endiabrado. Ele quer chantagear e intimidar o Brasil, mas será preso e condenado. Bolsonaro e súcia têm de ser, definitivamente, contidos. Sua prisão é, indubitavelmente, pedagógica e psicológica para o País, além de que todos nós sabemos que não se brinca com fogo. A história do Brasil prova e comprova. É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.