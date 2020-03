Bolsonaro e seus acéfalos não saíram da Idade Média

"A história da humanidade coexistiu com períodos obscurantistas como cultua Bolsonaro e seus acéfalos, como no caso dos tempos medievais", reforça o autor. edit

Característica inconfundível e perene do presidente Jair Bolsonaro é sua ausência de cultura, sua carência de leitura, e sua glorificada e propagada ignorância.

Isso não por falta de oportunidade, mas por decisão mesmo, tanto que o próprio se autoglorifica de ser tosco, inculto e grosseiro.

Predicado este que encontra grande adesão de parte de nossa elite, também iletrada e ignorante. Ganharam dinheiro e esqueceram-se de evoluir e estudar, tanto que mantêm intacta sua ideologia escravocrata, seus conceitos de barbarismo, suas convicções da Idade Média.

Ressalta-se que a história da humanidade, igualmente, coexistiu com períodos obscurantistas como cultua Bolsonaro e seus acéfalos, como no caso dos tempos medievais.

Esse período significava a escuridão e a síntese da ignorância em todos os seus níveis: culturais, sociais e políticos. Havia ali um retardamento intelectual e um atraso civilizacional, além do totalitarismo, ensejo buscado e cobiçado por Bolsonaro, que despreza o Estado Democrático de Direito, agride os que os questionam, assim como os perseguem.

Também atributo do período da Idade Média é o fator religioso - as cruzadas - a disputa entre a ciência e a fé professada naquele momento; era o tempo da intolerância e do extremo fundamentalismo, onde as pessoas eram queimadas vivas, era o poder soberano e inconteste da autoridade papal que caçava os que os consideravam hereges.

Um dos fatores determinante para o fim deste ciclo foi a pandemia conhecida como peste negra que resultou na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, na Europa, e matou um terço da população.

A crise epidêmica da peste negra fortaleceu o Renascentismo, principalmente em Florença seu berço. Um movimento cultural, intelectual, artístico que foi responsável pela travessia da humanidade para o período moderno e foi um salto para humanidade em seu processo civilizatório, pondo fim ao feudalismo, ao teocentrismo e ensejando novos paradigmas, como a ciência, o humanismo, a literatura, as artes, mudando profundamente a História humana.

Hoje o Brasil retrocedeu às conceituações de mentes que não saíram da Idade Média. Governam o país com suas inculturas, ignorância fundamentalista e desprezam a ciência, a cultura, a humanidade.

São totalitários e, irremediavelmente, incapazes de evolução civilizatória, colocando em risco milhões de brasileiros devido a nova pandemia que se apresenta agora, a Covid-19.

Este período o qual atravessamos é o momento de solidariedade, de humanidade, de empatia, e acima de tudo, resguardo. O bem mais precioso que é a vida está ameaçado se não tomarmos cuidado.

Venceremos, sem dúvida, e sairemos mais fortes desta crise enquanto civilização.

Que renasça um novo país e uma nova humanidade desta crise, assim como, nascera em Florença e se espalhara para todo o mundo.

Sejamos mais florentinos do que bolsonaristas até porque, assim como a Covid-19 mata, a ignorância é mais letal ainda.