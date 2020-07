Denúncia protocolada pelo PDT no Tribunal Penal Internacional (também conhecido por Tribunal de Haia, por sua localização nesta cidade, na Holanda), contra o presidente Jair Bolsonaro, acusado de crime contra a humanidade por conta de sua postura negligente no combate à pandemia, será analisada pela Corte Internacional.

O Tribunal Penal Internacional é uma corte permanente e independente que julga pessoas acusadas de crimes como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O TPI é uma corte de última instância.

Jair Bolsonaro envergonha a nós, brasileiros, por sua conduta inadequada para um Chefe de Estado, sua incapacidade de lidar com tarefas simples como investir na testagem do coronavírus ou, ao menos, nomear alguém capacitado para o Ministério da Saúde. A denúncia reúne fatos suficientes para a Corte julgar e, até condenar, Bolsonaro.

Se condenado, o presidente brasileiro entrará para a história ao lado do ex-comandante do Estado-Maior do Exército de Ruanda, Augustin Bizimungu, acusado de genocídio. Segundo a ONU, 800 mil pessoas foram assassinadas em Ruanda, em 1994, em sua maioria da etnia tutsi. Augustin foi condenado a 30 anos de prisão em maio de 2011;

O ex-general da Croácia, Ante Gotovina, foi condenado a 24 anos de prisão, em 2011, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos em 1995 contra a população sérvia na Croácia. Segundo a acusação, eles foram responsáveis pela morte de 324 civis e soldados. Gotovina foi quem comandou a ofensiva militar "Operação Tempestade" que tentou reconquistar a região de Krajina, ao sul da Croácia.

Outros ditadores foram julgados e alguns condenados pelo Tribunal, todos por genocídio e crimes contra a humanidade. A relação entre os condenados é que são de países que vivem em áreas de conflitos e guerras, onde a violência é quase uma cultura. Diferente do Brasil, que sempre foi um país sensato, democrático, que participa como mediador em zonas conflituosas.

Jair Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil, uma mancha que ficará nas páginas da história, não só pela denúncia à Corte Internacional, mas pela desastrosa e nefasta administração que vem destruindo patrimônios e reputações.

