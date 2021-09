Apoie o 247

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

O tom de voz de Bolsonaro no áudio em que pede o fim do motim dos caminhoneiros é muito diferente do usual. Na forma e no conteúdo.

Ele não exige, pede. Não grita, quase balbucia.

A voz soa tão diferente que o Zé Trovão achou que não era o seu ídolo. E se recusou a obedecer.

Bolsonaro está grogue, é o que parece.

O “levante” não deu certo. Todos se uniram contra ele. Menos Aras.

Fux foi contundente; Barroso, hoje, ainda mais; Pacheco manteve a fleuma e Lira decepcionou porque dele se esperava o anúncio da abertura do impeachment, mas, ainda assim, disse que o voto impresso, bandeira que Bolsonaro voltou a hastear no dia 7, na Paulista, não se discute mais. Não fez o que deveria, mas também não jogou confete, como Aras.

Ninguém defendeu as bravatas do presidente. A não ser Mourão. “Noblesse oblige”, explicou.

Quando o boxeur está grogue, ou o técnico joga a toalha ou o juiz encerra a luta ou o adversário consuma o nocaute.

