A manifestação gospel-fascista marcada por Bolsonaro e a legião de vendilhões da fé, para o dia 25 de fevereiro na avenida Paulista, é um sonho que o inelegível tem de ser preso como Lula, no sindicato dos metalúrgicos, ovacionado e carregado nos ‘ombros’ do povo.

Bolsonaro sabe que seus dias de liberdade estão contados e vai tentar a estratégia de criar um ambiente de comoção para convencer incautos de que é vítima de perseguição política pelo STF, que não teve participação na tentativa de golpe e que, assim como Jesus, pode ser preso injustamente.

A partir da convocação para o dia 25, Bolsonaro entra em ‘estado de prisão’ tendo a seu favor o argumento de que o simples fato de ter divulgado o vídeo causou sua reclusão, reforçando a ideia de perseguição.

Alexandre de Moraes não vai cair nessa armadilha, se tiver que emitir um mandado de prisão, o fará com a robustez inquestionável e necessária para que Bolsonaro se torne, além de inelegível e ‘infugível’, indefensável.

Será que depois das prisões e condenações dos depredadores do dia 8 de janeiro, alguém vai se aventurar a organizar um movimento em defesa de um covarde que insuflou e ‘tirou’ o corpo fora?

Talvez o pastor Malafaia, no início, espalhe suas ovelhas pelas ruas, apascente-as na porta da PF e as faça gritar Bolsonaro Livre! Fora isso, não há um cidadão por quem Bolsonaro, que deixou vários soldados feridos pelo caminho, possa contar com a lealdade. Até o PL do seu Valdemar está torcendo por sua prisão, para se reorganizar como legenda, limpar o nome e disputar prefeituras com paridade.

Se o futuro detento sonha em ser preso como Lula, não pode deixar de lado o fato de que Lula era inocente.

