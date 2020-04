Bolsonaro mirou governadores, mas atacou uma estatal federal

"A notícia falsa sobre a Ceasa Minas, replicada por ele, visava atacar os governadores que, supostamente, estariam promovendo desabastecimento por causa do isolamento. Acontece que a Ceasa Minas é uma empresa de economia mista do GOVERNO FEDERAL, sob a supervisão do Ministério da Agricultura", alerta Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia edit